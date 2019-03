Femeia cu 8 clase care se dădea ginecoloagă la Spitalul Ilfov a lovit o jurnalistă și e cercetată sub control judiciar: Doctorița care o coordona e anchetată

Raluca Bîrsan, femeia suspectată ca a practicat medicina fara drept la Spitalul Ilfov, este cercetata sub control judiciar, potrivit unor surse judiciare, in timp ce fosta ei sefa, medicul Roxana Dragu, este anchetata in stare de libertate.

Masura a fost luata dupa ce, ieri, politistii au facut perchezitii la domiciliile celor doua, ulterior fiind audiate. Raluca Bîrsan a ieşit val-vârtej de la audieri puţin după miezul nopţii. Nu a vrut să facă declaraţii şi s-a arătat deranjată de prezenţa camerelor de filmat. La plecare, cea acuzată că a pretins că este medic a bruscat-o pe una dintre jurnalistele aflate în fața Secţiei 9 de Poliţie.

"În cauza aflată în cercetarea Secției 9 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, cu privire la anumite activități înregistrate în cadrul Spitalului Judetean Ilfov sunt audiate, la sediul subunității de poliție, doua persoane.

La domiciliile celor două au fost efectuate și percheziții, în urma cărora au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe documente și sume de bani.

Cercetările sunt continuate de catre Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 și Secția 9 Poliție sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și respectiv, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, uz de fals și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale", transmita marti Politia Capitalei.