Pentru a sărbători 25 de ani de la lansarea acestui accesoriu devenit aproape de neevitat în industria modei după ce a fost "adoptat" de actriţa Sarah Jessica Parker în serialul "Sex and the City", directorii de la Fendi nu au precupeţit niciun efort.Pe lângă investitorul său principal, Silvia Venturini Fendi, şi directorul artistic al colecţiilor sale feminine, Kim Jones, brandul italian, deţinut de grupul LVMH, a colaborat cu creatorul de modă Marc Jacobs, cu Tiffany & Co, cu actriţa Sarah Jessica Parker şi cu producătorul japonez de genţi Porter.Rezultatul: o geantă de mână compactă şi dreptunghiulară, cunoscută pentru că poate fi purtată sub unul dintre braţe - ca o baghetă de pâine. Modelul este comercializat în diverse forme, iar designul său a fost integrat în alte articole sau elemente de articole vestimentare, precum buzunare, mănuşi, hanorace, pulovere şi bonete.În Manhattan, cu o muzică electro-house cu sunete puternice de bas, în faţa unei oglinzi uriaşe, au defilat vineri seară manechine de ambele sexe, care arborau un look tânăr şi urban, evidenţiat prin pulovere confortabile, fuste şi şosete înalte, purtând pe cap şepci şi bonete.În impunătorul imobil Hammerstein Ballroom, stilul casual adoptat de Fendi a devenit mai elaborat, cu fuste-paraşută, pelerine de celofan inspirate din spectacole de operă şi ample pălării de blană - din material reciclat, potrivit organizatorilor - în tonuri fluorescente.Foarte prezente în această defilare, argintiul şi galbenul fluorescent sunt considerate "culorile locale", prima reflectând faţadele de geam ale numeroşilor zgârie-nori din această junglă de beton care este metropola New York, iar a doua reamintind de vestele de securitate ale muncitorilor omniprezenţi în oraş, au explicat reprezentanţii brandului Fendi.Această defilare-eveniment - Fendi îşi va prezenta colecţia de primăvară-vară 2023 la Milano - a fost anunţată de Linda Evangelista, un manechin-vedetă din anii '90, care a avut şi o scurtă apariţie la finalul prezentării, la un an după ce anunţase că se va retrage din industria modei din cauza unui tratament estetic care a "desfigurat-o". Au fost prezente şi alte staruri, inclusiv Sarah Jessica Parker, precum şi actorul şi manechinul sud-coreean Lee Min Ho, primit cu strigăte de bucurie de o mulţime de fani atunci când a ieşit din clădirea situată pe 34th Street din Manhattan.După mai multe sezoane de absenţă sau de formate diminuate în 2020 şi 2021 din cauza pandemiei de COVID-19, ediţia din acest an a Săptămânii Modei de la New York, ce inaugurează seria de patru mari evenimente de modă anuale, înaintea celor programate la Londra, Milano şi Paris, îşi regăseşte ritmul de odinioară, cu 101 defilări programate în calendarul său oficial până miercuri şi un număr impresionant de spectatori şi spectatoare care poartă ţinute şic sau extravagante."Spectacolul în format fizic este ceva de neînlocuit", a declarat directorul general al Sindicatului american din industria modei (CFDA), Steven Kolb.Vineri, brandul newyorkez Proenza Schouler a deschis defilările cu o prezentare organizată în monumentalul hol al uneia dintre primele clădiri beaux-arts construite la New York, în districtul financiar din Manhattan. Prin participarea brandului Fendi, precum şi a mărcii italiene Marni, care face parte din grupul suedez H&M, reprezentanţii CFDA s-au declarat încântaţi de participarea caselor europene la ediţia din 2022 a evenimentului.Printre marile nume ale modei care vor prezenta defilări la New York în acest sezon se află şi casa americană Tommy Hilfiger.