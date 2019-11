Fenomen STRANIU și UNIC în România: gheață albastră căzută din atmosferă - GALERIE FOTO

O bucată imensă de gheață albastră a căzut din cer prin tavanul unei case din localitatea Tg. Frumos, județul Iași. Proprietarul a apelat la profesorul universitar de fizică Silviu Gurlui pentru a identifica sursa acestui corp straniu.

„S-a intimplat la Tirgul Frumos. La ora 14. Un zgomot puternic a zdruncinat solul iar acoperisul a fost strapuns. La nici 7 metri de acest om, un corp de peste 20 cm si greutate mare strapunge acoperisul ranforsat. S-a rupt in bucati la contactul cu solul afinat. Una din bucati v-o prezint alaturat. Am recuperat-o. De departe este una din cele mai mari bucati de gheata ce cade din atmosfera pe sol. De departe este una din ciudatenii atât marimea dar mai ales culoarea. Una din cele mai mari bucati de grindina cazuta pe Pamânt, una s-a inregistrat in 2010 in SUA, avea 20 cm si 500 g. Fragmentul de gheata "albastra" recuperat are 400 g si 10 cm. La strapungere acoperisului, dimensiunea si greutatea erau cu mult mai mari. Proprietarul afirma ca pe acel interval de timp nu s-a auzit nici un avion. Nici un alt zgomot suspect care sa preceada socul caderii acestui corp de gheata. Teorii vor fi multe. Vom analiza cu mare atentie compozitia chimica. Bucata de gheata putea sa raneasca grav oamenii daca ii lovea direct. Bucata de gheata a fost mentinuta tot timpul la temperstura joasa si am transportat-o in siguranta la Iasi. Voi reveni cu date noi”, a precizat pe Facebook profesorul universitar de fizică Silviu Gurlui.

Întrebat dacă bucata de gheață emite radiații profesorul a declarat că nu este cazul.

”Acest capitol îl exclud, neștiind deocamdată care este compoziția chimică sunt rezervat să spun alte lucruri legate de formarea acești bucăți imense, o bucată foarte mare de gheață. O studiez cu niște colegi apropiați de ai mei. Eu am făcut primele măsurători acolo la fața locului unde dimensiunea fragmentului de gheață recuperat are dimensiunea de 10 cm și o masă de minim 400 de grame. Masa de gheață a fost mult mai mare la căderea pe acoperiș, estimez măcar un kilogram și dimensiuni de 20-30 de cm. Fragmentul a căzut foarte aproape de persoana, a fost preluat imediat și dus într-un congelator, a fost păstrat în condiții extrem de bune iar transportul mai departe spre Iași a fost făcut de asemenea în condiții optime pentru a nu se deteriora din proprietățile sale. Estimez în câteva zile vom avea primele concluzii” spune profesorul pentru B1TV.ro.

Întrebat de unde poate proveni un astfel de corp Silviu Gurlui a explicat: ”în funcție de compoziția atmosferei în funcție de anumite sortimente de praf de origine antropică sau extraterestră acest corp poate să evolueze într-o anumită măsură, dar îmi este greu în momentul de față. Aparent el are o duritate foarte mare. Bucata aceasta de gheață pare a fi preponderent apă și nu alte corpuri străine solide dar aceasta este la prima vedere. La momentul respectiv temperatura în Tg. Frumos era pozitivă până unde va la o altitudine de 3 kilometri. Deci peste 3 kilometri și unde va la vreo 10 kilometri temperatura ajungea la minus 50 de grade Celsius la cel moment. Iar vântul, masele de aer pentru că sunt importante, pentru că acest corp a fost deplasat de masele de aer, a bătut pe verticală și preponderent din direcția vest-sud vest. Sursa ar putea fi dinspre partea de sud-vest a a localității respective”.

Misterul va fi elucidat în câteva zile când profesorul va face publice rezultatele analizei acestui corp nemaiîntâlnit. Fenomenul de gheață albastră se formează de obicei în momentul în care sunt scurgeri de la un avion și este o combinație de reziduri umane și dezinfectant lichid. De obicei asemenea fenomene se petrec în apropierea aeroporturilor în timpul aterizării avioanelor. Gheață albastră care să străpungă acoperișul a fost raportată în 2006 în California, Statele Unite și în Marea Britanie în 2007 în localitatea Leicester. Menționăm că distanța dintre Tg. Frumos și aeroportul din Iași este peste 40 de kilometri și martorul întâmplării spune că nu a auzit nici un avion trecând.