Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, este pregătit să rămână în Formula 1 încă 'doi sau trei ani'

Spaniolul Fernando Alonso (40 ani), dublu campion mondial de Formula 1, a asigurat vineri că speră să piloteze la categoria regină a sportului automobilistic "încă doi sau trei ani", informează AFP, citat de Agerpres.

Sub contract cu Alpine din 2021, Alonso nu intenţionează deocamdată să-i lase locul pilotului de rezervă al echipei, australianul Oscar Piastri (21 ani), campion în Formula 2 în sezonul trecut."Cred că, dacă aveam 25 de ani, nu mai vorbeam despre asta", a declarat spaniolul în cursul unei conferinţei de presă, înaintea Marelui Premiu al Australiei.Însă, mai degrabă decât vârsta, pentru Alonso este o chestiune legată de performanţă: "Anul trecut, cred că am făcut ceea ce trebuie (a terminat pe locul 10 în campionat, înaintea coechipierului său Esteban Ocon - n.red). Anul acesta, vom vedea cum merge, dar este o chestiune de performanţă şi nu de vârstă", a asigurat el."Cred că încă mă simt competitiv şi rapid şi mă distrez bine în Formula 1, aşa că o să mai concurez, cred că încă câţiva ani, doi sau trei ani. Dacă e cu Alpine, va fi bine, dacă e cu altă echipă, va fi de asemenea bine", a adăugat campionul iberic.Fernando Alonso a concurat în Formula 1 între 2001 şi 2018, cucerind titlurile mondiale alături de Renault în 2005 şi 2006. Spaniolul a mai pilotat pentru McLaren în 2007 şi apoi între 2005 şi 2018. El a luat parte, de asemenea, sub culorile McLaren la Cursa de 500 de mile de la Indianapolis, în 2017 şi 2019.Pilotul spaniol, confruntat cu probleme în ultimele sale sezoane la McLaren, a stat departe de Formula 1 timp de două sezoane, revenind în Marele Circ anul trecut, sub culorile echipei Alpine, patronată de Renault.În această perioadă, el a participat la Campionatul Mondial de anduranţă, câştigând Cursa de 24 de ore de la Le Mans în 2018 şi 2019 şi titlul mondial în 2018-2019. Alonso a concurat, de asemenea, în cursa de 500 de mile de la Indianapolis, precum şi în Raliul Dakar.