Festivalul Canneseries 2023: 'Tour de France', 'Buffy' şi Rachel Weisz, în programul evenimentului

Festivalul Canneseries 2023, care va avea loc în perioada 14-19 aprilie la Cannes, a dezvăluit marţi programul celei de-a şasea ediţii, bogată în celebrităţi şi seriale eveniment, mai ales documentare, precum "Tour de France", "Tapie", şi adaptări ale unor filme cult precum "Fatal Attraction" şi "Dead Ringers", informează AFP.

Principala noutate: introducerea unei categorii competiţionale pentru seriale documentare, un gen popularizat de platformele online care difuzează conţinuturi TV la cerere, potrivit Agerpres.

Şase producţii se vor afla în cursă, inclusiv una despre căderea în dizgraţie a fostului rege spaniol Juan Carlos, o anchetă despre cvadruplul asasinat din Chevaline şi o alta despre catastrofa feroviară din Lac-Mégantic din Canada.

În afara competiţiei, primele episoade din "Tour de France: au coeur du peloton", noul serial documentar cu tematică sportivă produs de Netflix, şi din "Pourquoi on se bat", despre topirea gheţarilor, vor fi proiectate în avanpremieră.

În categoria dedicată producţiilor în format lung, zece seriale se vor afla în competiţie. Printre ele, "Faux-semblants", adaptare a filmului omonim ("Dead Ringers") regizat de David Cronenberg, în care rolul principal este interpretat de Rachel Weisz, o actriţă premiată cu Oscar.

Această producţie va concura cu "Tapie", serial produs de Netflix, în care Laurent Lafitte joacă rolul celebrului om de afaceri francez Bernard Tapie, şi cu "Spinners", primul serial african selecţionat la Canneseries, despre universul bandelor din Johannesburg şi inspirat de "spinning", rodeourile auto extreme.

Juriul acestei categorii va fi prezidat de Lior Raz, scenarist şi actor principal în serialul israelian "Fauda", ajutat de actriţele Shirine Boutella şi Zabou Breitman, precum şi de Stewart Copeland, toboşarul trupei The Police.

Lansat în 2017 în colaborare cu grupul Canal+, Canneseries este un festival gratuit şi deschis pentru public, la fel ca SeriesMania, cel mai mare festival dedicat serialelor TV din Europa, care s-a încheiat recent în Lilles, un oraş din nordul Franţei.

Actriţele Sarah Michelle Gellar, interpreta distrugătoarei de vampiri din "Buffy", şi Morfydd Clark, eroina din serialul "The Lord of the Rings: The Rings of Power", vor fi recompensate cu premii onorifice, în timp ce echipa serialului "The Marvelous Mrs. Maisel", care se va încheia în luna mai pe platforma Amazon, va veni la Cannes pentru a-şi lua la revedere de la public.

Ceremonia de deschidere va fi difuzată pentru prima dată în direct de Canal+ şi va fi urmată pe Croazetă de proiecţia primului episod din "Silo", o nouă producţie britanică difuzată de Apple TV+.