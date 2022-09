Festivalul de la Veneţia 2022: Două coproducţii cu participare românească, premiate în secţiunea Settimana Internazionale della Critica

Două coproducţii cu participare românească - lungmetrajul "Anhell69", de Theo Montoya, şi scurtmetrajul "Puiet", de Bronte Stahl şi Lorenzo Fabbro - au fost premiate vineri de organizatorii Settimana Internazionale della Critica, o secţiune paralelă a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, potrivit site-ului cineuropa.org.

Juriul internaţional al acestei secţiuni paralele, ajunsă la cea de-a 37-a ediţie şi organizată de Sindicatul Naţional al Criticilor de Film Italieni (SNCCI), a fost alcătuit din Rok Bicek, Nico Marzano şi Barbara Wurm. Marele Premiu al secţiunii a revenit filmului "Eismayer", regizat de cineastul austriac David Wagner, potrivit Agerpres.

Acelaşi juriu a atribuit o menţiune specială coproducţiei cu participare românească "Anhell69", regizată de Theo Montoya, care a fost apreciată pentru "estetica sa îndrăzneaţă şi eclectică". Acest film a câştigat totodată un premiu pentru contribuţii tehnice - Mario Serandrei -, precum şi trofeul Verona Film Club Award.

"Anhell69", o coproducţie Columbia, România, Franţa şi Germania, reprezintă lungmetrajul de debut al regizorului Theo Montoya.

Singurul film italian din competiţia acestei secţiuni, "Margins", de Niccolo Falsetti, a câştigat Premiul Publicului.

Juriul pentru scurtmetrajele proiectate în această secţiune, compus din Marco Alessi, Valerio Ferrara şi Tita Tummillo De Palo, a decis ca Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj să revină în acest an unei alte coproducţii cu participare românească - "Puiet", de Lorenzo Fabbro şi Bronte Stahl.

Prezentăm mai jos premiile decernate mai multe secţiuni paralele ale Mostrei de la Veneţia 2022:

Settimana Internazionale della Critica:

Lungmetraje:

Marele Premiu: "Eismayer", de David Wagner (Austria)

Verona Film Club Award: "Anhell69", de Theo Montoya (Columbia/România/Franţa/Germania)

Premiul Mario Serandrei pentru contribuţii tehnice: "Anhell69", de Theo Montoya

Premiul Publicului: "Margins", de Niccolo Falsetti (Italia)

Scurtmetraje:

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: "Puiet", de Lorenzo Fabbro şi Bronte Stahl (Italia/România/Statele Unite)

Premiul pentru cel mai bun regizor: Maria Guidone - "Albertine Where Are You?" (Italia)

Premiul pentru cea mai bună contribuţie tehnică: Federico Russotto - "Reginetta" (Italia)

Giornate degli Autori:

Cel mai bun regizor: Claudia Varejao - "Lobo e cao"

Europa Cinemas Label Award: "Dirty Difficult Dangerous", de Wissam Charaf

Premiul Publicului: "Blu Jean", de Georgia Oakley

Premiile FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Criticilor de Film):

Cel mai bun film: "Argentina, 1985", de Santiago Mitre

Cel mai bun film din secţiunea Orizzonti şi secţiunile paralele: "Autobiography", de Makbul Mubarak.