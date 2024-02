Festivalul Internaţional Film O'Clock aduce la UNATC o selecţie de filme contemporane şi clasice pentru cea de-a patra ediţie

Festivalul Internaţional Film O'Clock aduce, în perioada 28 februarie-3martie, la UNATC - Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale din Bucureşti, o selecţie de filme contemporane şi clasice pentru cea de-a patra ediţie, anunţă organizatorii, potrivit news.ro.

Festivalul va cuprinde proiecţii simultane în România, Lituania, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Grecia, Egipt şi Africa de Sud.

Cea de-a patra ediţie a festivalului este organizat de Creatrix Fama şi Mockra Productions, cu sprijinul Dacin Sara şi ABI Fundaţie. Proiecţiile din România vor avea loc la Sala Cinema din cadrul UNATC - Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale, partener de prestigiu. Intrarea la proiecţii şi discuţii este liberă.

Festivalul evidenţiază zece titluri care concurează în competiţia internaţională de scurtmetraje şi şase proiecţii de filme clasice. Programul este conceput pentru a oferi o platformă dinamică atât pentru regizorii emergenţi, cât şi pentru cei consacraţi, pentru a interacţiona cu publicul şi colegii din industrie.

Selecţia atent curatoriată de Mirona Radu (România), Andrew Mohsen (Egipt) şi Zhana Kalinova (Bulgaria) pentru competiţia internaţională de scurtmetraje include:

1. "1991," regizat de Linas Ziura (Lituania, 2023, 12 min., ficţiune)

2. "A Void," regizat de Jordy Sank (Africa de Sud, 2022, 26 min., ficţiune)

3. "Ştiri proaste," regizat de Liviu Rotaru (Republica Moldova, 2023, 29 min., ficţiune)

4. "Fractură," regizat de Dimana Pastrakova (Bulgaria, 2023, 30 min., ficţiune)

5. "Hypatia," regizat de Andrei Răuţu (România, 2023, 17 min., ficţiune)

6. "Mama," regizat de Naji Ismail (Egipt, 2022, 20 min., ficţiune)

7. "Gata," regizat de Eirini Vianelli (Grecia, Belgia, 2023, 11 min., animaţie)

8. "Suruaika," regizat de Vlad Ilicevici, Radu C. Pop (România, 2022, 9 min., animaţie)

9. "Walking Up in Silence," regizat de Mila Zhluktenko, Daniel Asadi Faezi (Ucraina, 2023, 18 min., documentar)

10. "Când zboară MIG-urile," regizat de Philip Găicean (România, 2023, 15 min., ficţiune)

Aceste filme vor concura pentru două premii: Premiul Publicului şi Premiul Juriului, fiecare cu o sumă brută de 700 de euro, respectiv 500 de euro.

Juriul pentru Competiţia Internaţională de Scurtmetraje este compus din trei profesionişti distinşi. Radu Jude este un regizor român ale cărui filme, inclusiv "Lampa cu Căciulă", "Aferim!" şi "Babardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc", au primit aprecieri internaţionale, inclusiv premiul prestigios Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin. Yana Titova este o artistă din Bulgaria cunoscută la nivel internaţional pentru contribuţiile sale atât pe scenă, cât şi pe ecran. Debutul său regizoral, "O Doză de Fericire", a fost cel mai bine vândut film bulgar din 2019, consolidându-i statutul în cinematografia internaţională. Aly Kassem este un actor egiptean, cunoscut pentru interpretările sale captivante în diverse proiecte de televiziune şi film în Egipt şi nu numai.

În plus faţă de proiecţiile de scurtmetraje, festivalul va include două discuţii online, care vor explora teme relevante precum patrimoniul, inteligenţa artificială şi sănătatea mintală în industria filmului.

Completând paleta de filme contemporane, festivalul aduce un omagiu patrimoniului cinematografic cu secţiunea sa de filme clasice. Publicul va avea ocazia să (re)descopere capodopere atemporale precum filme de scurtmetraj de animaţie realizate de maestrul Ion Popescu Gopo în perioada 1957-1985, "The Living Heroes", o explorare a rezilienţei şi eroismului în cinematografia lituaniană, filmul de debut “A Dog’s Home” al cineastului consacrat Stephan Komandarev, filmul documentar “The Man who Drove with Mandela” premiat la Berlinale în 1999, documentarul “Fântâna“ realizat de cineastul moldovean Vlad Ioviţă în 1966. De asemenea, cinefilii se pot aventura în lumea avangardistă a documentarului revoluţionar al lui Dziga Vertov, "Man with a Movie Camera", un poem cinematografic care continuă să inspire generaţii de regizori de film. Proiecţia este organizată în parteneriat cu Film Menu şi va fi urmată de o discuţie moderată de Dora Leu şi Andreea Păiş.