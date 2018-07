Festivalul Național de Teatru: Au fost anunțate cele 36 de spectacole selecționate pentru această ediție

Cele 36 de spectacole selecționate pentru cea de-a 28-a ediție a Festivalului Național de Teatru au fost anunțate de criticul Marina Constantinescu, director artistic și selecționer al FNT, între montările propuse publicului bucureștean numărându-se producții noi și invitați internaționali, scrie Mediafax.

Criticul Marina Constantinescu, director artistic şi selecţioner al Festivalului Naţional de Teatru, a anunțat, luni, selecţia oficială a celei de-a 28-a ediţii a manifestării.

Prezentată, în ordine alfabetică, lista producțiilor selectate pentru această ediție a FNT se deschide cu montarea "10", pe un text de Csaba Székely, în regia lui Radu-Alexandru Nica, la Teatrul Naţional "Radu Stanca" din Sibiu.

I se alătură producția "Alice", pe un text de Zsolt Benedek, regizat de László Bocsardi, coprodus de Teatrul Tamási Áron şi sZempöl Offchestra; "Beţie", de Ivan Viripaev, în regia lui Radu Afrim, Teatrul Naţional Tîrgu Mureş, compania "Tompa Miklós"; "Bun de export", de Alexandru Tocilescu, pus în scenă de Catinca Drăgănescu, la Teatrul Point Bucureşti; "Constelaţii", montat de Radu Iacoban, pe textul lui Nick Payne, la Teatrul Act; "Copilul lui Noe", adaptat de regizoarea Chris Simion-Mercurian după textul lui Eric-Emmanuel Schmitt, la Teatrul Metropolis; "Demnitate" al cărui text, regie și scenografie sunt semnate de Ignasi Vidal, la Teatrul Avangardia din București și "Despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre" de Matei Vișniec, în regia lui Răzvan Mureșan, la Teatrul Național Cluj Napoca.

În festival sunt incluse și spectacole ca "Disputa", de Pierre de Marivaux, în regia Vlad Massaci, realizat de Teatrul Naţional "Ioan Slavici" Arad şi Teatrul "Nottara" din Bucureşti; "Don Juan se întoarce de la război", de Ödön von Horváth, în regia lui Horia Suru, la Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad; "Gardenia", după Elżbieta Chowaniec, regia Zoltán Balázs, la Odeon; "Incredibila şi trista poveste a candidei Erendira şi a bunicii sale fără suflet", al regizorului Yuri Kordonsky, care a adaptat romanul lui Gabriel Garcia Marquez pe scena Teatrului German de Stat Timişoara; "Hamlet", de William Shakespeare, în viziunea lui Victor Ioan Frunză, la Teatrul Metropolis Bucureşti; două părți din spectacolul "Îngeri în America", de Tony Kushner, montate de Victor Ioan Frunză, la Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca și "Ivanov", de Anton Cehov, în regia lui Claudiu Goga, la Teatrul Naţional Tîrgu Mureş.

Viziuni contemporane se fac simțite în montările "Mamă, mi-am pierdut mâna", de Maria Kontorovich, regia Alex Mâzgăreanu, Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, "Migranţii sau suntem prea mulţi în aceeaşi barcă", montată de Zakariás Zalán pe un text recent de Matei Vişniec, la Teatrul "Tomcsa Sandor" din Odorheiul Secuiesc; "Orchestra Titanic", de Hristo Boicev, în regia lui Felix Alexa, Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" și "Pentru o mai bună înţelegere", scris și regizat de Mimi Brănescu, la Teatrul Metropolis.

Printre montările propuse ca exemplare publicului FNT se numără "Pescăruşul", de A. P. Cehov, în varianta regizorală semnată de Andrei Şerban, la Unteatru Bucureşti; "Pomana(to-r)", în coregrafia și regia lui Pál Frenák, realizat de Studio M Sfântu Gheorghe şi Pál Frenák Compagnie; şi spectacolul lui Silviu Purcărete de la Teatrul "Radu Stanca" Sibiu, "Povestea prinţesei deocheate", după "Sakura Hime Azuma Bunshô", de Tsuruya Nanboku al IV-lea, precum și "Rabenthal", de Jorg Graser, în regia lui Radu Afrim, pentru Teatrul Maghiar de Stat Timişoara.

Nu lipsesc din oferta festivalului nici producțiile "Regele moare", de Eugene Ionesco, montat de Andrei şi Andreea Grosu, la Teatrul Național "I. L.Caragiale"; "Shylock", de Gareth Armstrong, pus în scenă de Horaţiu Mălăele, pentru Teatrul de Comedie Bucureşti; "Stage Dogs", după "Alive in the theatre" de David Mamet, adus de Florin Piersic Jr. pe scena teatrului Act; "The night alive", de Conor McPherson, regizat de Cristi Juncu, la Teatrul "Toma Caragiu" din Ploieşti; "Ţinutul din miezul verii", de Tracy Letts, regia Vlad Massaci, Teatrul Mic Bucureşti; "Wolfgang", de Yannis Mavritsakis, montat de Radu Afrim, la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ, ca și montarea pentru copii "Scufiţa roşie", după basmele lui Charles Perrault şi ale fraţilor Grimm, regia Felix Alexa, producţie a Teatrului Ţăndărică.

Șase spectacole au fost grupate în secțiunea "Teatrul și societatea. Acum". Între acestea se numără "Despre oameni şi cartofi", în regia lui Radu Afrim, la Teatrul "Andrei Mureşanu" din Sfântu Gheorghe; "În numele tatălui", de Elena Vlădăreanu, în regia lui Robert Bălan și cu scenografia Elisabetei Gëdo, pentru Asociaţia Art No More; "În umbra marelui plan", scris și regizat de Catinca Drăgănescu, cu scenografia Andei Pop la Reactor de Creaţie şi Experiment Cluj-Napoca; "Krum", de Hanoch Levin, în regia Luminiţei Ţâcu, și cu scenografia Irinei Gurin, la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" Chişinău; "Tatăl meu, preotul", de Gabriel Sandu și regizat de Elena Morar cu scenografia semnată de Alexandra Panaite, la Teatrul Apollo 111 și spectacolul participativ pentru părinţi şi adolescenţi "Totul e foarte normal", în regia Letei Popescu și cu scenografia lui Gabi Albu, la centrul Replika Bucureşti.

Regizorul Vlad Massaci, care se regăsește în festival cu "Ținutul din miezul verii", de la Teatrul Mic din București, și cu spectacolul "Disputa", produs în coproducție de Teatrul Nottara din București și Teatrul Clasic "Ioan Slavici" din Arad, a notat după anunțarea selecției: "Firește că mă bucur pentru FNT, dar, la ce se întâmplă cu țara noastră, am sentimentul ca sunt unul din orchestra de pe Titanic".

"Această ediție îi este dedicată Cătălinei Buzoianu, un om de teatru excepțional, un profesor de regie excepțional, un mentor, un om care a făcut școală oriunde a lucrat în această țară și nu numai, un om de teatru căruia teatrul românesc îi datorează foarte mult și mă bucur că Festivalul Național de Teatru o va putea sărbători și se va putea închina unui destin dedicat până la capăt profesiunii domniei sale" a spus Marina Constantinescu.

Invitați străini în festival sunt, din Germania, montările "Miss Julie", după August Strindberg, regizat de Katie Mitchell și Leo Warner pentru Schaubühne din Berlin, și "Beware of Pity/ Nerăbdarea inimii", după Stefan Zweig, produs de Schaubühne împreună cu londonezii de la compania Complicite, și, din Irlanda, "Chekhov's First Play", de la Dead Centre din Dublin.

În festival sunt invitate și producții străine de dans. Belgienii de la Peeping Tom vor veni cu producția "Moeder/ Mother" a Gabrielei Carrizo, la sala Studio a Teatrului Național. Nederlands Dans Theater (NDT) aduce patru creații ale celebrei companii în coregrafia lui Paul Lightfoot, Sol Leon (Shoot the Moon), Marco Goecke (Woke up Blind), Crystal Pite (The Statement) și Hofesh Shechter, care va aduce o premieră internațională a companiei al cărei titlu încă nu a fost stabilit.

În aceeași secțiune dedicată dansului este anunțat spectacolul american "Outo", în coregrafia și interpretarea duetului Ana-Maria Lucaciu și Nathan Griswold.

În 2018, atelierul-laborator din cadrul festivalului are loc înaintea manifestării din octombrie. Silviu Purcărete începe la Sinaia, joi, un workshop de nouă zile dedicat teatrului lui A. P. Cehov. La atelier participă 18 actori, fiind selectați Ada Lupu, Ada Simionică, Alina Petrică, Ana Bianca Popescu, Andrei Elek, Cătălina Bălălău, Conrad Mericoffer, Dan Rădulescu, Gabriel Răuță, Ionuț Vișan, Irina Antonie, Istvan Teglas, Liviu Pintileasa, Mădălina Ciotea, Paula Niculiță, Rareș Florin Stoica, Sânziana Tarța și Silviu Debu.

Organizatorii au anunțat că, în anul Centenarului, își doresc să aibă 100 de evenimente programate în cadrul FNT.

Cea de-a 28-a ediție a Festivalului Național de Teatru va avea loc între 19 și 29 octombrie, la București.