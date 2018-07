Producătorul de film american Harvey Weinstein, inculpat deja pentru agresarea sexuală a două femei, a fost pus sub acuzare pentru același delict în cazul unei a treia victime, transmite Reuters, potrivit Mediafax.

Pe 31 mai, un mare juriu de la o instanță din New York l-a inculpat pe Harvey Weinstein pentru viol și alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei. Faptele datează din 2013 și 2004, iar poliția nu a făcut publică identitatea celor două victime. Potrivit autorităților americane, una dintre femei a fost violată, iar cealaltă a fost obligată să facă sex oral.

Noua acuzare vizează un "act sexual forțat", o faptă datând din iulie 2006, a anunțat, luni, procurorul din Manhattan, New York, Cyrus Vance. Nici de această dată, autoritățile nu au făcut publică identitatea victimei.

Citește și: Grupul de media ABC, interdicţie de a participa la forumul anual al Pacificului

Pentru această faptă au rezultat trei noi capete de acuzare, care pot fi pedepsite cu minimum zece ani petrecuți în spatele gratiilor, mergând până la închisoare pe viață.

După prima punere sub acuzare, pe 5 iunie, producătorul de film a pledat nevinovat.

Pe 25 mai, producătorul de film s-a predat poliției newyorkeze, care l-a reținut și i-a adus la cunoștință acuzațiile. Weinstein a fost eliberat în aceeași zi, după ce a depus o cauțiune de 1 milion de dolari.

Peste o sută de femei, printre care actrițe precum Rose McGowan, Angelina Jolie, Salma Hayek și Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărțuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariției, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 66 de ani, a negat acuzațiile, dar este subiectul mai multor anchete ale polițiilor din Los Angeles și Londra. La New York a fost, însă, pentru prima oară când este și inculpat.

Producătorul a făcut tratament pentru dependenţa de sex în ultima perioadă.