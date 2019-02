Festivalului Internaţional de Film de la Berlin va debuta joi; România prezentă cu un singur lungmetraj, semnat de Marius Olteanu

Cea de-a 69-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin va debuta joi cu o selecţie eclectică, în cadrul căreia se regăsesc producţii cinematografice regizate de cineaşti de marcă, precum Fatih Akin, Francois Ozon, Agnes Varda, Agnieszka Holland şi Andre Techine, potrivit site-ului oficial al evenimentului, scrie Agerpres.

Competiţia oficială cuprinde 23 de titluri, dintre care 17 vor concura pentru trofeul suprem al Berlinalei - Ursul de Aur. Şapte dintre cele 17 filme din Competiţie au fost regizate de femei, inclusiv pelicula "The Kindness of Strangers", de Lone Scherfig, care va deschide festivalul pe 7 februarie.



Filme din Competiţie sunt: "One Second", de Zhang Yimou, "Synonyms", de Nadav Lapid, "The Kindness of Strangers", de Lone Scherfig, "The Ground Beneath My Feet", de Marie Kreutzer; "So Long, My Son", de Wang Xiaoshuai; "Elisa & Marcela", de Isabel Coixet; "The Golden Glove", de Fatih Akin; "God Exists, Her Name is Petrunya", de Teona Strugar Mitevska; "By the Grace of God", de Francois Ozon; "I Was at Home, But", de Angela Schanalec; "A Tale of Three Sisters", de Emin Alper; "Mr. Jones", de Agnieszka Holland; "Ondog", de Wang Quan; "Piranhas", de Claudio Giovannesi; "Ghost Town Anthology", de Denis Cote; "System Crasher", de Nora Fingscheidt; "Out Stealing Horses", de Petter Moland.



Şase producţii vor fi proiectate în afara competiţiei: "Marighella", de Wagner Moura, "Varda by Agnes", de Agnes Varda, "The Operative", de Yuval Adler, "Vice", de Adam McKay, "Farewell to the Night", de Andre Techine, şi "Amazing Grace", de Allan Elliott.

România va fi reprezentată în secţiunea Forum de filmul "Monştri.", debutul în lungmetraj al regizorului Marius Olteanu. Deşi Forum este o secţiune necompetiţională, filmul cineastului român este eligibil pentru premiul decernat celui mai bun lungmetraj de debut. Acest trofeu este atribuit unui regizor aflat la primul său lungmetraj, prezentat la Berlinală în Competiţia internaţională sau în secţiunile Panorama, Forum, Generation şi Perspektive Deutsches Kino.



''Monştri.'', cu un scenariu semnat tot de Marius Olteanu, spune povestea Danei (Judith State) şi a lui Arthur (Cristian Popa), doi tineri care sunt căsătoriţi de opt ani. Filmul îi urmăreşte de-a lungul a 24 de ore, explorând modul în care o serie de probleme şi întâlniri cu alte persoane îi împinge pe cei doi spre încheierea relaţiei de cuplu, potrivit cineuropa.org. Din distribuţie mai fac parte actorii Alexandru Potocean, Şerban Pavlu şi Dorina Lazăr.



Marius Olteanu este regizor, scenarist şi producător. Este absolvent al Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L Caragiale" (promoţia 2004) şi are un masterat în Regie de film la Londra (2008).



Prezenţa românească de la Berlinale va fi asigurată şi de Cătălin Cristuţiu şi Bogdan Georgescu, editorul de film respectiv producătorul creativ al scurtmetrajului "Blue Boy", regizat de Manuel Abramovich, o coproducţie germano-argentiniană selectată în secţiunea Berlinale Shorts.



De asemenea, România va fi reprezentată în acest an la Berlinală şi de actorul Robi Urs şi producătorul de film Bogdan Crăciun, care au fost selectaţi în secţiunea Berlinale Talents.



Juriul competiţiei internaţionale de la Berlinala 2019 va fi prezidat de actriţa franceză Juliette Binoche.



Actriţa de film şi televiziune Charlotte Rampling va fi recompensată cu Ursul de Aur pentru întreaga carieră.



În 2018, principalul trofeu atribuit la Berlinală, Ursul de Aur, a fost câştigat de filmul "Touch Me Not", regizat de cineasta română Adina Pintilie.



Cea de-a 69-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin va avea loc în perioada 7 - 17 februarie.