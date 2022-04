Fierbe Ierusalimul: confruntări puternice pe Esplanada Moscheilor între palestinieni și forțele de ordine/ Video

Ciocniri au avut loc între demonstranţii palestinieni şi poliţia israeliană pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, vineri dimineaţa, au declarat martorii şi salvatorii. Palestinieni au aruncat cu pietre în forţele de securitate israeliene şi au tras cu gloanţe de cauciuc asupra unor demonstranţi palestinieni. Cel puţin şapte persoane au fost rănite, potrivit unui oficial palestinian din cadrul Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, relatează Le Figaro.

”Şapte persoane rănite au fost transportate la spital pentru răni în partea superioară a corpului”, a declarat pentru AFP un oficial al Semilunii Roşii palestiniene. Martorii au precizat că palestinienii au aruncat cu pietre în forţele de securitate israeliene şi au tras cu gloanţe de cauciuc asupra unor demonstranţi palestinieni, informează News.ro.

Al treilea loc cel mai sfânt al islamului, Esplanada Moscheilor - numită şi Muntele Templului de către evrei - este situat în Oraşul Vechi din Ierusalimul de Est, un sector palestinian ocupat din 1967 de Israel şi care rămâne scena ciocnirilor dintre poliţiştii israelieni şi protestatarii palestinieni.

În timpul lunii Ramadan din 2021, demonstraţiile desfăşurate în cursul nopţii la Ierusalim şi ciocnirile petrecute chiar şi pe esplanadă s-au transformat în unsprezece zile de război între mişcarea islamistă palestiniană Hamas, aflată la putere în Fâşia Gaza, şi Israel.

Iordania administrează Esplanada Moscheilor, unde se află Moscheea al-Aqsa şi Cupola Stâncii, dar accesul în acest loc este controlat de Israel. Cu puţin înainte de începerea lunii Ramadan (2 aprilie) anul acesta, oficialii israelieni şi iordanieni au intensificat negocierile pentru a evita alte ciocniri de acest fel.

Acest incident violent care s-a petrecut în centrul Ierusalimului vine după o serie de atacuri în Israel şi operaţiuni israeliene în Cisiordania, un alt teritoriu ocupat din 1967 de statul evreu. De pe 22 martie, Israelul a fost ţinta a patru atacuri, primele două efectuate de arabi israelieni care au legături cu organizaţia jihadistă Stat Islamic (IS) şi ultimele două de palestinieni din regiunea Jenin a Cisiordaniei.

Atacurile s-au soldat cu moartea a paisprezece persoane. În plus, 21 de palestinieni, inclusiv atacatori, au fost ucişi în urma conflictelor de la acea dată, potrivit unui bilanţ al AFP.

BREAKING ????????Palestine????????: Video footage shows the moment Israeli forces fired tear gas and stun grenades at worshippers inside Al Aqsa Mosque.#BREAKING #AlAqsaUnderAttack #Jerusalem #IDF #Palestine pic.twitter.com/4dPihthf6g