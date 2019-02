Fiica lui Orson Welles pregăteşte un serial documentar despre emblematicul regizor şi viaţa nomadă a familiei lor

Fiica lui Orson Welles pregăteşte un serial documentar de şase părţi despre emblematicul regizor şi viaţa nomadă a familiei lor, informează The Hollywood Reporter, scrie news.ro.

„Life with Orson Welles: The Man Behind the Legend” este realizat de Beatrice Welles şi regizorul Dax Phelan, şi va fi prezentat distribuitorilor la Berlinală.

Serialul va fi realizat sub forma unei colecţii de conversaţii în care Welles şi Phelan împreună cu mai mulţi invitaţi vor discuta despre cineastul american, opera şi viaţa lui personală.

„Sunt ştiute multe lucruri despre tatăl meu ca om al Renaşterii, însă foarte puţine lucruri sunt cunoscute despre cum era cu adevărat în privat şi despre viaţa nomadă extraordinară pe care am dus-o”, a spus Welles, care este actriţă de teatru şi film şi administrator al moştenirii lăsate de Orson Welles. „Plănuiesc să risipesc câteva dintre vechile zvonuri şi să lansez unele noi”.

Phelan a adăugat: „Show-ul va fi pentru public o incursiune inedită în viaţa privată a lui Welles prin poveşti nemaiauzite spuse de persoana care l-a cunoscut cel mai bine”.

Citește și: Ozzy Osbourne a fost spitalizat din cauza unor complicaţii apărute pe fondul gripei

Welles şi Phelan au făcut parte din echipa de producţie a ultimului film al lui Orson Welles, finalizat de Netflix, „The Other Side of the Wind”, care a avut premiera în 2018 la Veneţia şi a fost lansat în toamnă pe platforma de streaming.

George Orson Welles (6 mai 1915 – 10 octombrie 1985) a fost un regizor de film şi teatru, actor, scenarist, distribuitor şi producător american. Fiind considerat un copil minune, a studiat mai multe arte ale divertismentului şi spectacolului şi a ajuns să exceleze în cele mai multe dintre ele.

A devenit faimos pe plan naţional după emisiunea radiofonică din 30 octombrie 1938 în care a realizat o lectură a cărţii „The War of the Worlds” („Războiul lumilor”) scrise de H. G. Wells, provocând panică în rândul ascultătorilor americani. Este cunoscut în special pentru filmul „Cetăţeanul Kane” (1941), care i-a adus în anul următor premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original. A regizat şi alte filme devenite celebre, precum „The Lady from Shanghai”, „Touch of Evil”, „The Trial” şi „Chimes at Midnight”.