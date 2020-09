Filme semnate de Ken Loach, Hirokazu Kore-eda şi Nicolas Bedos, între premierele pe marile ecrane româneşti

Cele mai recente filme semnate de Ken Loach, Hirokazu Kore-eda şi Nicolas Bedos se numără între premierele din următoarele patru luni pe marile ecrane româneşti, potrivit news.ro.

Lungmetrajele „Sorry We Missed You”, „La Belle Époque”, „Martin Eden”, „Les traducteurs”, „Ailo” şi „La vérité” sunt tilurile distribuite toamna aceasta de Independenţa Film.

Septembrie

„Sorry We Missed You/ În absenţa dvs”, de Ken Loach

În speranţa că activitatea independentă şi contractele pe termen scurt le pot rezolva problemele financiare, un şofer strâmtorat din UK şi soţia lui, care se străduiesc să îşi crească copiii, sfârşesc prin a rămâne blocaţi în cercul vicios al acestei forme moderne de sclavie.

Extrem de relevant în contextul crizei economice generate de pandemie, noul film al regizorului britanic Ken Loach, prezentat în selecţia festivalului de la Cannes, rulează pe marile ecrane din România, din 25 septembrie.

Octombrie

„La Belle Époque/ Cei mai frumoşi ani”, de Nicolas Bedos

Dacă ai avea şansa de a călători în timp, în ce moment din istorie ţi-ai dori să te întorci? Protagonistul din La Belle Époque, jucat de starul francez Daniel Auteuil, alege să retrăiască ziua în care a cunoscut-o pe soţia sa, interpretată de fermecătoarea Fanny Ardant.

Considerat de Hollywood Reporter “sexy şi original” şi descris de Variety drept “un Westworld francez cu actori în loc de roboţi”, filmul a fost de trei ori premiat la César 2020.

„La Belle Époque” va rula în cinematografe din 16 octombrie.

„Martin Eden”, de Pietro Marcello

După ce sare în ajutorul lui Arturo, tânărul moştenitor al unei familii de industriaşi, marinarul Martin Eden (Luca Marinelli) este invitat în casa părinţilor acestuia. Aici o întâlneşte pe Elena (Jessica Cressy), frumoasa şi educata soră a lui Arturo, care va deveni nu doar obiectul afecţiunii lui Martin, ci şi un simbol al statutului social la care acesta aspiră. „Martin Eden”, adaptarea modernă a romanului omonim al lui Jack London, a făcut parte din selecţia Festivalului de Film de la Veneţia 2019, unde Luca Marinelli a câştigat Coppa Volpi pentru cel mai bun actor, şi va rula în cinematografe din 30 octombrie.

Noiembrie

„Les traducteurs/ Traducătorii”, de Régis Roinsard

Izolaţi într-un buncăr de lux, fără posibilitatea de a avea contact cu exteriorul, nouă traducători se reunesc pentru a lucra la ultima parte a unei trilogii de mare succes internaţional. Atunci când primele 10 pagini ale manuscrisului top secret sunt publicate pe internet şi un hacker anunţă că dezvăluie şi restul dacă nu i se plăteşte o sumă colosală, o întrebare obsedantă bântuie grupul: de unde s-au scurs informaţiile?

Un thriller cu hackeri şi traducători de literatură, cu Lambert Wilson, Olga Kurylenko şi Riccardo Scamarcio, în cinematografe din 13 noiembrie.

Decembrie

„Ailo - aventuri în Laponia”, de Guillaume Maidatchevsky

O animaţie pentru cei mari şi cei mici, deopotrivă, care spune povestea lui Ailo, un ren proaspăt venit pe lume, ce trebuie să înfrunte provocările primului său an de viaţă în peisajul umitor al Laponiei. În călătoria în care porneşte alături de mama sa, Ailo întâlneşte diverse alte animale - dihori, urşi, dar şi prădători care îi pot pune viaţa în pericol. Va reuşi oare puiul de ren să supravieţuiască vremii aspre şi să depăşească toate obstacolele care îi apar în cale? Din 4 decembrie în cinematografe.

„La vérité/ The Truth”, de Hirokazu Kore-Eda

Primul film pe care regizorul Hirokazu Kore-Eda l-a făcut în afara Japoniei, şi care are o distribuţie de prestigiu - Catherine Deneuve, Juliette Binoche şi Ethan Hawke, „La vérité” spune povestea unei dive ce are parte de toată iubirea şi admiraţia bărbaţilor, dar care are o relaţie complicată cu propria fiică. Filmul va fi distribuit în cinematografe din 18 decembrie.