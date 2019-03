Filmele produse de Netflix nu vor fi incluse în competiție la Cannes, pentru al doilea an consecutiv

Peliculele produse de compania americană Netflix nu vor fi incluse în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes, pentru al doilea an consecutiv, relatează theguardian.com, potrivit Mediafax.

Anul trecut, directorul artistic al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Frémaux, a decis că niciunul dintre lungmetrajele produse de platforma Netflix nu este eligibil pentru a intra în competiția pentru premiul Palme D'Or.

Nici anul acesta nu vor fi acceptate în competiția oficială pelicule produse de Netflix, deși reprezentanții celor două tabere se află în negocieri.

Potrivit publicației americane Variety, această situație este o consecință a faptului că cele două părți nu au reușit să ajungă la un compromis, dar și a lipsei de interes pentru cele titlurile propuse de Netflix, pentru competiția oficială și secțiunile paralele.

Cel mai important film care a stat la baza discuțiilor de anul acesta dintre reprezentanții Netflix și cei ai festivalului francez a fost "The Irishman". Pelicula, regizată de Martin Scorsese, avea șanse să își facă debutul la festival având în vedere relația bună pe care o are cineastul american cu organizatorii evenimentului, dar a ratat înscrierea din cauza procesului de postproducție prea lung.

Printre celelalte lungmetraje propuse de compania americană s-au numărat "The Laundromat", semnat de Steven Soderbergh, un film regizat de Noah Baumbach și drama "The King". Primul dintre acestea este inspirat de ancheta jurnalistică "Panama Papers" și o are în distribuție pe Meryl Streep, al doilea este o comedie încă nelansată, iar cel de-al treilea îl are în centrul poveștii pe regele Henric al V-lea.

Recent, regizorul american Steven Spielberg a afirmat că filmele produse de platforma americană Netflix ar trebui să nu poată participa la Oscar. Opinia sa a intrat în atenția Netflix, ai cărei reprezentanți au afirmat că își doresc să facă lumea filmelor cât mai accesibilă, iar responsabilul pentru conținut al site-ului, Ted Sarandos, s-a întâlnit recent cu regizorul american pentru a pune capăt neînțelegerilor.

Festivalul de Film de la Cannes are loc anul acesta între 14 și 25 mai. Printre filmele care au șansa să fie prezente la această ediție a evenimentului se numără "Once Upon A Time in Hollywood", regizat de Quentin Tarantino, și "Ad Astra", o producție science-fiction semnată James Gray.