Filmul bulgar '3/4' a câştigat trofeul 'Răzvan Georgescu' al Festivalului 'Ceau, Cinema'

Filmul bulgar "3/4", regizat de Ilian Metev, a câştigat trofeul "Răzvan Georgescu" pentru cel mai bun film al celei de-a V-a ediţii a Festivalului "Ceau, Cinema", care s-a derulat, în perioada 19 - 22 iulie, la Timişoara şi în comuna Gottlob.

Juriul, format din actriţa Alina Grigore, criticul de film Ileana Bîrsan şi regizorul Florin Iepan, şi-a motivat alegerea prin "curajul şi credibilitatea cu care regizorul, împreună cu actorii, ne fac martorii descompunerii unei relaţii dintre un tată şi copiii săi, a desprinderii fiecăruia dintre ei de familie şi fac din absenţa mamei o prezenţă subtilă, dar definitorie, şi o sursă de emoţie, fără a cădea vreo clipă în sentimentalism", potrivit Agerpres Premiul juriului este în valoare de 1.500 de euro.Premiul Publicului, în valoare de 500 euro, a fost împărţit de două filme, aflate la egalitate în preferinţele spectatorilor, respectiv "Căderea", al regizoarei ucrainene Marina Stepanska, şi "Comic Sans", al regizorului croat Nevio Marasovic."Căderea" a fost desemnat şi câştigătorul Trofeului Vitas România pentru film independent sau de debut. În valoare de 1.000 de euro, premiul a fost stabilit împreună de echipa Ceau, Cinema! şi Vitas România.

Un premiu onorific din partea festivalului a primit şi cunoscutul cineast Andrei Ujică, invitatul special al ediţiei din acest an, care a susţinut un masterclass extrem de apreciat şi a participat la discuţii cu publicul după fiecare din cele trei proiecţii din retrospectiva care i-a fost dedicată, "Videograme dintr-o revoluţie", "Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu" şi "Out of the Present".



Potrivit organizatorilor festivalului, un mare interes au stârnit două proiecţii, comedia "Povestea unui pierde-vară", prezentat la gala de deschidere în prezenţa regizorului Paul Negoescu şi a directorului de imagine Ana Drăghici, şi documentarul "Procesul", în prezenţa realizatorilor Claudiu Mitcu şi Ileana Bărsan, a protagonistului Mihai Moldoveanu şi a avocatei Alina Cojocaru, care au discutat cu publicul peste o oră.



Succes la public au avut şi cele şase filme din competiţie, filmul sârbesc "Afterparty", proiectat în prezenţa unei părţi a echipei, "W.R. Misterele organismului", de DuL'an Makavejev, "Vinovatul", de Gustav Moller, sau documentarele "Dacii liberi", de Monica Lăzurean-Gorgan şi Andrei Gorgan, "Chipuri, locuri", de Agnes Varda şi JR, şi "Comisia de recrutare", cu participarea regizoarei Tatiana Chistova, a menţionat sursa citată.



Momente speciale au fost proiecţia omagială a documentarului "Testimonial" şi a unui interviu video inedit, dedicate regretatului regizor Răzvan Georgescu, focusul Florin Iepan, precum şi proiecţia aniversară cu "Reconstituirea", la Gottlob, în prezenţa unui invitat-surpriză, Emil Mateiaş, martorul întâmplării care a inspirat nuvela lui Horia Pătraşcu după care Lucian Pintilie şi-a realizat capodopera, au susţinut organizatorii, conform comunicatului.

"Ceau, Cinema!" este un festival dedicat filmului european, organizat de Asociaţia Marele Ecran şi Asociaţia Pelicula Culturală şi a fost organizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC), al Consiliului Judeţean Timiş şi al Primăriei Municipiului Timişoara.



Evenimentul este realizat de voluntari, cu susţinerea unor sponsori, iar filmele ediţiei au fost urmărite de peste trei mii de cinefili.