Filmul 'Downton Abbey 2' va fi lansat în luna decembrie: jocă Dominic West, Hugh Dancy, Laura Haddock și Nathalie Baye

Lungmetrajul „Downton Abbey 2”, din distribuţia căruia va face parte şi actorul Dominic West, va fi lansat în luna decembrie a acestui an, au anunţat luni Focus Features şi Carnival Films, arată News.ro.

Producţia pentru continuarea filmului din 2019, spinoff al serialului omonim de succes, a început săptămâna trecută.

Producătorii au anunţat că Julian Fellowes, creator, şi întreaga distribuţie originală - inclusiv Hugh Bonneville, Jim Carter, Laura Carmichael şi Michelle Dockery - vor reveni. Între noii actori care vor juca în „Downton Abbey 2” se numără Hugh Dancy („Hannibal”), Laura Haddock („Guardians of the Galaxy”), Nathalie Baye („Catch Me If You Can”) şi Dominic West („Mona Lisa Smile”, „The Affair”, „The Wire”).

Lungmetrajul regizat de Simon Curtis după scenariul scris de Fellowes e programat să fie lansat în cinematografe pe 22 decembrie 2021.

„După un an foarte provocator, în care mulţi dintre noi am fost separaţi de familie şi prieteni, este reconfortant să te gândeşti că vin vremuri mai bune şi că de Crăciun ne vom reuni cu atât de îndrăgitele personaje din «Downton Abbey»”, a transmis Gareth Neame, producător şi preşedinte executiv al Carnival Films.

Peter Kujawski, preşedintele Focus Features, a spus: „Nu există un loc mai bun pentru sărbători decât acasă şi nu ne putem imagina un cadou mai bun decât reunirea cu întreaga familie Downton în 2021”.

„Downton Abbey” (2019) a generat, la nivel global, încasări de 237,8 milioane de dolari.