Filmul "Sestre", regizat de cineasta slovenă Katarina Resek, a câştigat sâmbătă marele premiu al Festivalului Internaţional de Scurtmetraj de la Clermont-Ferrand, cel mai important eveniment din lume dedicat filmelor în format scurt, au anunţat organizatorii, citaţi de AFP.

Acest scurtmetraj cu o durată de 23 de minute prezintă vieţile a trei prietene care au jurat să rămână virgine şi care se bat cu regularitate cu băieţii din cartierul lor, notează Agerpres.

Premiul special al juriului competiţiei internaţionale a fost decernat filmului "The trees", regizat de cineastul americano-sirian Ramzi Bashour, în care un botanist descoperă la înmormântarea tatălui său că un agent patogen a infectat copacii din satul în care locuieşte.Juriul competiţiei naţionale a adus la rândul său un omagiu femeilor cineaste, atribuind marele premiu regizoarei Pauline Penichout pentru documentarul ei "Mat et les gravitantes", care a câştigat şi premiul secţiunii studenţeşti şi premiul pentru cel mai bun documentar.Premiile de interpretare au fost decernate actriţei Alex Poukine, pentru evoluţia ei din filmul "Palma", şi actorului Harrison Mpaya, pentru rolul său din pelicula "Malabar".Marele premiu din secţiunea Labo, în juriul căreia s-a aflat şi cântăreaţa Jeanne Added, a fost acordat filmului "Gramecy", regizat de americanii Pat Heywood şi Jamil McGinnis.Difuzat integral pe internet în acest an din cauza pandemiei de COVID-19, Festivalul Internaţional de Scurtmetraj de la Clermont-Ferrand a primit aproape 8.000 de propuneri, din care 153 de filme au fost selecţionate.Un abonament individual cu tariful de 12 euro a oferit acces la toate programele festivalului pentru spectatorii din Franţa. Potrivit organizatorilor, 13.356 de astfel de abonamente au fost vândute, iar ediţia din 2021 a festivalului a generat în total peste 350.000 de vizionări individuale.