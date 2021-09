Filmul Shang-Chi şi legenda celor zece inele, din nou pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

Filmul „Shang-Chi şi legenda celor zece inele/ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, producţie Marvel, a revenit pe primul loc în box office-ul românesc de weekend după trei săptămâni de la premieră, potrivit news.ro

Filmul regizat de Destin Daniel Cretton a generat încasări de 406.121 de lei, în al treilea weekend pe marile ecrane româneşti, şi a urcat un loc în clasament, potrivit cifrelor publicate de Cinemagia. De la premiera naţională, a obţinut încasări de 2,38 milioane de lei.

Din distribuţie fac parte Awkwafina, Michelle Yeoh, Tony Leung şi Meng’er Zhang. Debutantul Simu Liu, care a apărut anterior în sitcomul canadian „Kim’s Convenience”, interpretează rolul principal.

Lungmetrajul de aventuri are în centru un fost asasin care trebuie să lupte cu moştenirea tatălui său malefic şi a sindicatului de crimă organizată pe care îl conduce.

Animaţia „Boss Baby: Afaceri de familie/ Boss Baby: Family Business” a debutat pe poziţia secundă, cu 16.525 de spectatori şi încasări de 355.978 de lei.

Comedia românească „Zăpadă, ceai şi dragoste”, regizată de Cătălin Bugean, s-a clasat pe locul al treilea în top, în coborâre două poziţii, după ce, în al doilea weekend de la lansare a fost vizionată de 14.651 de spectatori şi a generat încasări de 336.116 lei.

Documentarul „România sălbatică”, de Dan Dinu şi Cosmin Dumitrache, narat de actorul Adrian Titieni, a debutat pe locul al patrulea, cu 15.790 de spectatori şi încasări de 232.879 de lei.

Drama romantică „După ce ne-am îndrăgostit/ After We Fell”, regizată de Castille Landon, a coborât două locuri, până pe cinci, după ce, în al treilea weekend de la debut, a fost vizionată de 8.000 de spectatori şi a generat încasări de 167.309 lei. În al treilea capitol al francizei „After”, Tessa ia cea mai importantă decizie din viaţa ei, iar totul se schimbă, inclusiv relaţia pe care o are cu Hardin.

Top 10 al box office-ului românesc de weekend este completat de filmul horror „Malignant - Încarnarea răului”, animaţia „Luca”, comedia SF „Eliberează-l pe Guy/ Free Guy”, animaţia „Patrula căţeluşilor: Filmul/ Paw Patrol: The Movie” şi de filmul de aventuri „Croazieră în junglă/ Jungle Cruise”.