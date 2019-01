Filmul "Touch Me Not", premiat cu Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin 2018, va fi lansat în România pe 15 martie, la Festivalul Internațional de Drepturile Omului One World, iar proiecția va fi însoțită de seria de dezbateri publice "Politicile corpului", potrivit Mediafax.

Protagoniștii filmului "Touch Me Not" și activiști pentru drepturile omului din toate colțurile Europei vor dubla lansarea românească a peliculei cu un dialog direct cu publicul român despre subiectele sensibile și de actualitate explorate în documentar.

Dezbaterile "Touch Me Not - Politicile Corpului" au însoțit călătoria internațională a filmului la cele mai importante festivaluri și la pricipalele lansări în cinematografe din Europa și America de Nord, la MOMA (Muzeul de Artă Modernă din New York), ICA (Institutul de Artă Contemporană din Londra), la manifestările de profil de la Karlovy Vary, Viennale, IDFA Amsterdam și BFI London.

"Corpul nostru, intimitatea, sexualitatea sunt aspecte esențiale ale vieții și identității noastre, totuși ne este atât de greu să vorbim despre ele, fiind înconjurate de atâtea tabuuri și blocaje. «Touch Me Not» este o invitație la dialog", spune cineasta Adina Pintilie.

"Te invită pe tine, spectatorul, să îți pui la îndoială propriile idei despre intimitate, sexualitate, corp, să fii curios despre Celălalt, care e diferit de tine, și să-ți exerciți capacitatea de empatie, de a te pune în «pielea» Celuilalt", mai spune regizoarea.

Spectatorii români au astfel ocazia să intre în dialogul stârnit de film chiar de la premiera mondială care a avut loc la Festivalul de la Berlin anul trecut. Potrivit realizatorilor, pelicula "Touch Me Not" deschide un spațiu de autoreflecție, "trecând dincolo de cinema, în zona dezbaterii publice, și devenind mai mult decât un film: o experiență transformativă".

Seria de dezbateri "Touch Me Not - Politicile Corpului" își propune să extindă procesul autoreflexiv declanșat de film, creând un spațiu de dialog deschis despre subiecte precum: granițele personale, corpul ca un "câmp de luptă" al ideologiilor, alteritatea, intimitatea și dizabilitatea, fluiditatea genurilor, frumusețea non-normativă și libertatea personală.

"Touch Me Not" a fost nominalizat la premiul European Discovery - Prix FIPRESCI la gala Academiei de Film Europene din 2018. Începând cu luna octombrie a anului trecut, filmul a fost lansat în cinematografele din Franța, Germania, Marea Britanie, Austria, Olanda, Polonia, Grecia, Danemarca, Elveția, SUA, urmând să aibă premiera în alte peste 25 de țări pe parcursul lui 2019. Filmul a fost selectat în peste 50 de festivaluri prestigioase din întreaga lume, printre care cele de la Toronto, Sydney, Amsterdam, Sarajevo, Sevilia, Salonic, Ierusalim, São Paulo, Rio de Janeiro, Mumbai, Montreal etc.

Cu muzică semnată de legendara trupă Einsturzende Neubauten, "Touch Me Not" reunește protagoniști din întreaga Europă. Pe afiș se regăsesc Laura Benson (Marea Britanie/Franța), Tómas Lemarquis (Islanda/Franța), Christian Bayerlein (Germania), Grit Uhlemann (Germania), Hanna Hofmann (Germania), Seani Love (Marea Britanie/Australia), Irmena Chichikova (Bulgaria), Dirk Lange (Germania).

Imaginea este semnată de George Chiper Lillemark, din România, designul de sunet îi aparține lui Dominik Dolejsi, din Cehia, compozitor este Ivo Paunov, din Bulgaria. Scenografia i se datorează lui Adrian Cristea, iar costumele, Mariei Pitea, amândoi din România.

Festivalul de film One World are loc în București, în perioada 15 - 24 martie.