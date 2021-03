Filmul 'Vânătorul de monştri' rămâne pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

Filmul fantasy „Vânătorul de monştri/ Monster Hunter”, regizat de Paul W.S. Anderson, cu Milla Jovovich în rol principal, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, informează News.ro.

Lungmetrajul este bazat pe jocul video realizat de Capcom. Când locotenentul Artemis şi soldaţii săi loiali sunt transportaţi într-o nouă lume, ei intră într-o bătălie disperată de supravieţuire împotriva unor duşmani cu puteri incredibile.

În al cincilea weekend de la debut, filmul a fost vizionat de 280 de spectatori şi a generat încasări de 3.560 de lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia.

După ce autorităţile au impus noi restricţii în contextul epidemiologic, cele mai multe cinematografe din ţară au fost închise, astfel că cifrele de box office au un nivel foarte scăzut.

Animaţia „Salvaţi de Crănţănei/ Animal Crackers”, a generat, în al 20-lea weekend pe marile ecrane româneşti, încasări de 1.012 lei, iar filmul de animaţie „Yeti - Omul Zăpezilor/ Abominable”, apărut în toamna lui 2029, revenit pe ecrane, a generat încasări de puţin peste 990 de lei.

Filmul romantic „După ce ne-am certat/ After We Collided” a urcat şase poziţii în listă, după ce a generat încasări de 633 de lei, în al 25-lea weekend de la premieră.

A revenit pe marile ecrane şi „Furios şi iute: Hobbs & Shaw/ Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” (2019), cu Dwayne Johnson, Jason Statham şi Idris Elba, film care a acumulat weekendul trecut încasări de 628 de lei.

În ţară au mai rulat „Parcul de distracţii/ Wonder Park”, „Singuri acasă 2/ The Secret Life of Pets”, „Mulan”, „Cum să-ţi dresezi dragonul 3/ How to Train Your Dragon: The Hidden World” şi „Trolli descoperă lumea/ Trolls World Tour”, clasate în top 10. Lista cuprinde şi „Tenet”, „Un tataie de coşmar/ The War with Grandpa”, „Berliner” şi „Un hoţ cinstit/ Honest Thief”.