Firea îl contrazice pe Bănescu: Sunt credincioasă de când eram copil / Este joc politic

Ministrul Gabriela Firea a vorbit duminică seara la România TV și a comentat mai multe aspecte, toate generate de declanșarea unui dosar al DIICOT privind felul de tratament din unele azile de bătrâni din zona Capitalei.

Astfel, aceasta a dat câte o replică pentru mai multe informații devoalate de mass-media privind o membră a familiei acesteia și privind o presupusă apropiere a familiei acesteia de unii membrii ai grupării destructurate de DIICOT.

„A ieșit domnul Bănescu în nume personal a menționat el și a avut o opinie. Eu sunt o persoană religioasă încă de când eram copil, de când aveam câțiva ani. Ajung acum la vârsta mea să aflu că ar fi o rușine să port o cruciuliță, să spun un Doamne ajută. S-a ajuns prea departe”, a explicat Firea în contrapartidă cu declarațiile purtătorului de cuvânt al BOR.

Legat de unele speculații din presa centrală privind situația din dosarul privind tratamentele primite de bătrâni în azile, aceasta a afirmat că este vorba de o presă dirijată și că dacă are „si cea mai mică vină„ se va retrage din toate funcțiile publice.

„Dacă ancheta procurorilor va stabili că am și cea mai mică parte de vină privind aceste situații, eu voi face personal pasul înapoi din orice funcție publică. Nu mă cațăr în funcții publice, în vârf precum alții care nu au nicio zi de muncă dar ei intră direct pe funcții...Eu răspund pentru absolut orice am făcut, dacă am făcut ceva”, a mai spus aceasta.

Firea susține și o pretinsă „lucrătură politică„ menită să îi compromită traseul politic ascendent. „Primăria Voluntari și niciun organism din Voliuntari nu a cunoscut situația din aceste centre. Atribuțiile fiecărei instituții sunt cunoscute și nu aveam atribuții să stim din interior”, a afirmat aceasta.

Atac la Firea de la „omul BOR”

Purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu, a lansat un atac extrem de dur la adresa ministrului Familiei, Gabriela Firea. Fără să îi menționeze numele, Bănescu o acuză pe Firea de ”abjecție și cinism”.

Mesajul transmis de Vasile Bănescu:

„Monstruoasa banalizare a răului, dezumanizare și conștiință împăcată

Cruzimea este probabil fața cea mai hidoasă a omului pervertit, purtător de măști. Când toate cad, rămâne chipul dezgolit și hâd al cruzimii.

Când ea se manifestă în mod obscen față de bătrâni sau copii, maltratați ca și cum ar face parte din altă specie decât cea umană, avem de-a face în mod evident cu manifestarea insuportabilă a Răului absolut, lipsit de sens, deci absurd.

Surd la strigătele care imploră milă, hrană, apă.

Sa spui că nu știi ce se petrece într-un stabiliment public destinat unor persoane călcate în picioare de suferințe inimaginabile, deși ești cățărat suficient de sus încât să poți vedea nu doar în curtea proprie, ci până departe, a te lepăda de orice răspundere după care adaugi un grăbit „Doamne ajută”, e proba supremă de abjecție și cinism.

Creștinismul afișat, clamat, formalizat, instrumentalizat este doar varianta plină de E-uri a religiei iubirii și confiscată antihristic de persoane adânc dedublate.

Realul creștinism e viu, agonic, pulsatil pe crucea răstignirii egoismului hrăpăreț, a egolatriei psihopatologice, a nepăsării cinice. El inspiră noblețe, care la rândul ei e milostivire, smerenie și bunătate care (ne) salvează”, scrie Vasile Bănescu pe Facebook.

Ulterior, Vasile Bănescu a venit cu următoarea precizare: „În urma apariției în presă a unei informații care asociază o postare personală a mea pe Facebook cu anumite persoane concrete, care ar fi vizate critic de mesajul meu, fac precizarea oficială că acesta vizează coabitarea cu atrocități care ne-au îngrozit pe toți doar a acelor persoane care vor fi identificate ca vinovate de către autoritățile abilitate. Nu persoane care nu au legătură cu acest caz si care se pot simți lezate acum de un abuz de nedreaptă asociere”.