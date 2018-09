Firea îl dă de gol pe Dragnea: 'Pe parcursul verii nu i-a răspuns la telefon Corinei Creţu'

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, după ședința Consiliului Executiv în care a cerut demisia lui Carmen Dan, că a primit telefonul de la comisarul european Corina Crețu pentru că aceasta încerca să discute cu cineva din partid, dar Liviu Dragnea nu i-a răspuns, transmite Mediafax.

"Corina Crețu m-a informat că a discutat cu ceilalți comisari europeni și președintele Juncker și au întrebat-o ce se întâmplă la București, pentru că pe 5 decembrie ar trebui să înceapă pregătirirle pentru președinția rotativă, toți sunt preocupați de securitate. Doamna Crețu a spus că va transmite informațiile și că crede sau speră să se ia măsuri. M-a sunat pentru că pe parcursul verii Liviu Dragnea nu i-a răspuns la telefon. Nu că e o coaliție a mea cu Corina Crețu", a declarat Gabriela Firea, duminică seara, la România TV.

Primarul Gabriela Firea a anunțat sâmbătă, la Neptun, că a cerut demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne, după semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul european Corina Crețu.

"Trebuie să vă explic contextul. Eu am luat cuvântul și le-am transmis colegilor mei faptul că am vorbit ieri cu Corina Crețu, comisar european, care mi-a relatat o discuție cu domnul Juncker și colegii săi, faptul că aceștia și-au exprimat îngrijorarea față de situația politică din România și situația din 10 august, faptul că nu e apreciat de alte state europene, apreciind că intervenția jandarmilor a fost corecta paână la un punct în are avea loc apărarea clădirii Guvernului. Nu au fost de acord ca manifestanții care nu au fost violenți au suportat gaze lacrimogene și erau de ajuns alte măsuri mai blânde. Practic extragerea celor care aruncau în jandarmi", a spus Gabriela Firea.