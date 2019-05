Fitch a confirmat ratingul municipiului Oradea la 'BBB minus', cu perspectivă stabilă

Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru creditele pe termen lung în valută şi monedă locală ale municipiului Oradea la ''BBB minus'', perspectiva asociată fiind stabilă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară potrivit Agerpres.

De asemenea, agenţia a menţinut calificativul pe termen scurt în valută la ''F3''.Confirmarea de către Fitch a ratingurilor pentru creditele pe termen lung în valută şi în monedă locală reflectă o combinaţie între evaluarea privind nivelul mediu redus al profilului de risc şi nivelul adecvat al datoriei.Fitch se aşteaptă ca performanţa fiscală financiară a oraşului şi deficitul determinat de cheltuielile de capital să fie finanţate prin noi datorii. Sustenabilitatea datoriei rămâne solidă la acest nivel al datoriei.Pentru perioada 2020-2023, Fitch estimează că avansul veniturilor operaţionale va fi în linie cu nivelul aşteptat al inflaţiei, cheltuielile operaţionale vor creşte cu 5%, proporţia cheltuielilor de capital va rămâne la aproximativ 40% din totalul cheltuielilor.Ratingurile municipiului Oradea sunt limitate de cele ale României (rating ''BBB minus'', cu perspectivă stabilă). Prin urmare, o îmbunătăţire a calificativelor României va duce la o acţiune corespunzătoare de rating în cazul municipiului Oradea, apreciază agenţia de evaluare financiară. Similar, ratingurile pot fi revizuite în scădere ăn cazul în care coeficientul de îndatorare al municipiului Oradea se deteriorează, iar înrăutăţirea calificativelor României va duce la o acţiune corespunzătoare de rating în cazul municipiului Oradea.Oradea este reşedinţa judeţului Bihor (are 196.367 locuitori), beneficiază de pe urma proximităţii graniţei cu Ungaria şi, în urma înfiinţării unui parc industrial, a devenit atractivă pentru investitori şi pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă.Expansiunea parcului industrial a sprijinit investiţiile directe străine şi locale (care au ajuns până acum la 285 de milioane de euro) şi crearea a 6.250 de noi locuri de muncă, sprijinind piaţa locală a forţei de muncă.Luând în considerare PIB-ul per capita al judeţului Bihor (26.500 dolari în 2018), Fitch estimează că PIB-ul per capita local al municipiului Oradea este peste cel al judeţului, reflectând statutul său de reşedinţă. PIB-ul per capita al judeţului Bihor este de aproximativ două ori mai ridicat decât al României (12.000 dolari în 2018) iar rata şomajului în judeţul Bihor (de 1,5% în 2018) este mult sub cea a României (3,5% anul trecut)