„Fitilul” care ar putea amplifica luptele în Orientul Mijlociu cu efecte devastatoare pentru Israel

Oprirea vânzărilor de arme britanice către Israel, dacă acesta lansează un atac terestru asupra Rafah, în Fâşia Gaza, ar întări Hamas, a declarat duminică la BBC ministrul britanic de externe David Cameron, o declaraţie contradictorie cu punctul de vedere al administraţiei Biden.

Context: Israelul a ordonat sâmbătă palestinienilor să plece dintr-o parte şi mai mare a oraşului din sudul Fâşiei Gaza, aflat la graniţă cu Egiptul, ceea ce ar indica intenţia israeliană de a merge mai departe cu planurile pentru un atac terestru la Rafah, în ciuda ameninţării preşedintelui american Joe Biden de a opri furnizarea de arme către Israel, dacă va face acest lucru.

Cameron a declarat că nu susţine o operaţiune în Rafah în absenţa unui plan de protejare a sutelor de mii de civili care se adăpostesc în oraşul din sudul Fâşiei Gaza. Cu toate acestea, Marea Britanie se află într-o "poziţie complet diferită" de cea a Statelor Unite în ceea ce priveşte furnizarea de arme către Israel, a recunoscut el, menţionând că mai puţin de 1% din armele Israelului care provin din Marea Britanie sunt deja controlate printr-un sistem strict de acordare a licenţelor. "Am putea, dacă am vrea, să formulăm un fel de mesaj politic şi să spunem că vom face acest pas politic", a declarat el la BBC. "Ultima dată când am fost îndemnat să fac acest lucru (...), doar câteva zile mai târziu a avut loc un atac brutal al Iranului asupra Israelului, inclusiv cu 140 de rachete de croazieră", a adăugat şeful diplomaţiei de la Londra, informează NEWS.RO.

Cameron a spus că "un răspuns mai bun" ar fi ca Hamas, care controlează Gaza, să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor. "Doar a anunţa pur şi simplu astăzi că vom schimba întreaga noastră abordare în ceea ce priveşte exporturile de arme, în loc să le trecem prin procesul nostru atent (de monitorizare), acest lucru ar întări Hamas, ar face mai puţin probabil un acord în ceea ce priveşte ostaticii. Nu cred că ar fi abordarea corectă", a spus David Cameron.

Atacul Hamas

Hamas a atacat sudul Israelului la 7 octombrie, ucigând aproximativ 1.200 de persoane şi luând ostatice peste 250 de persoane, inclusiv cetăţeni britanici, potrivit unui bilanţ israelian. Răspunsul militar ulterior al Israelului în Gaza a ucis aproape 35.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a anunţat sâmbătă că încă unul dintre ostaticii răpiţi în timpul atacului din 7 octombrie asupra Israelului, care avea cetăţenie britanică, Nadav Popplewell, în vârstă de 51 de ani, a murit ca urmare a unui bombardament israelian. "Încercăm să ne dăm seama ce s-a întâmplat, nu vrem să spunem nimic înainte de a obţine informaţii mai bune", a declarat duminică David Cameron.