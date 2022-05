FITS - 30.000 de bilete puse în vânzare pentru spectacole

Organizatorii Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS) au anunţat marţi, că au pus în vânzare 30.000 de bilete, pentru cele 116 reprezentaţii fizice, dar şi bilete pentru 37 de spectacole ce pot fi vizionate online, cu preţuri cuprinse între 30 şi 150 de lei, informează un comunicat de presă remis AGERPRES.

De asemenea, tot începând de marţi, pe site-ul FITS - www.sibfest.ro - se regăsesc informaţii pentru alte peste 170 de spectacole cu acces liber.Între 24 iunie şi 3 iulie, FITS propune publicului 575 de spectacole de circ contemporan, dans sau teatru, conferinţe şi concerte, evenimente speciale şi întâlniri memorabile, exuberanţă nesfârşită, dar şi prilejuri pentru introspecţie."În numele frumuseţii ne întâlnim în acest an cu unele dintre cele mai mari companii de artele spectacolului care există pe glob. FITS readuce libertatea, miracolul şi creaţia într-un oraş care a dovedit cu prisosinţă că este casa artelor spectacolului şi a teatrului în lume. Se întorc spectatorii la ei acasă, se întorc voluntarii la ei acasă, se întorc artiştii la ei acasă, pornind de la Aleea Celebrităţilor şi până la fiecare din cele 70 de spaţii de joc", a declarat preşedinte FITS şi Director General al Teatrului Naţional "Radu Stanca" din Sibiu, actorul Constantin Chiriac.În acest an, la Sibiu sunt aşteptaţi peste 3.300 de participanţi care vor lua parte la cele 575 de evenimente programate în cele 70 de spaţii de joc, iar tema propusă de organizatori pentru această ediţie este "Frumuseţe", potrivit organizatorilor.Cei care optează pentru spectacole online (atât în direct, cât şi înregistrate) se pot bucura şi de abonamentele în valoare de 400 de lei dedicate acestei secţiuni. În plus, vor avea la dispoziţie un interval de 24 de ore pentru vizionarea spectacolelor, dar şi un număr de telefon dedicat pentru suport tehnic, cu program prelungit."Faptul că într-un an atât de greu, după doi ani de pandemie şi în plin război, putem să facem acest miracol, este, probabil, cel mai clar semn că frumuseţea există şi este raţiunea omului de a fi pe pământ. Este, de asemenea, un semn că împreună putem să ne dăruim bucuria de a ne îmbrăţişa, de a ne privi în ochi, de a râde, de a ne aminti cu nostalgie de cei care au plecat şi tot împreună să împărtăşim încrederea că fiinţa umană va dăinui peste toate aceste încercări şi că, graţie frumosului şi energiei noastre creatoare, putem să ducem miracolul mai departe. Vă aşteptăm cum aşteptăm soarele, cum aşteptăm bucuria, cum aşteptăm ploaia, atunci când e nevoie de ea, şi cum aşteptăm ca zâmbetul să înflorească pe feţele voastre. Vă aşteptăm la Sibiu!" a mai spus Constantin Chiriac.Vor primi câte o stea pe Aleea Celebrităţilor: Ion Caramitru, Claus Peymann, Eric-Emmanuel Schmitt, Gotz Teutsch, Krzysztof Warlikowski şi Sasha Waltz.