Fiul Sorinei Pintea, declarații de la CAB: 'Noi trăiam simplu. Mi-a spus că este bine și că așteaptă să vină acasă'

Ionuț Pintea, fiul Sorinei Pintea, a venit vineri la Curtea de Apel București, acolo unde se judecă contestația mamei sale la măsura arestului preventiv.

„Nu credeam că i se putea întâmpla așa ceva. Eu, fiind tot timpul lângă ea, știu că e o femeie corectă, onestă, i-a ajutat pe foarte mulți. A fost OK cu toată lumea. A încercat de multe ori să-i ajute pe cei pe care alții nu-i ajutau. Și la minister ea pleca la ora 7 și se întorcea pe la 23. Îi spuneam: Mama, chiar lucrezi foarte mult, chiar extrem de mult. Despre acuzații, așteptăm finalizarea anchetei și să vedem ce dispun judecătorii, nu pot să comentez o anchetă în curs. Noi trăiam simplu. Trăiam ca orice altă familie din România. Iar eu muncesc la o companie privată și pot să spun că nu am avut un standard de viață foarte ridicat, adică trăim ca orice familie normală. Nu am stat să discutăm foarte multe aspecte, dar a spus că este bine și abia așteaptă să vină acasă ”, a spus Ionuț Pintea, fiind întrebat dacă familia lui avea nevoie de bani.

Întrebat despre mama sa, Ionuț Pintea a dezvăluit: „Mi-a spus că este bine și așteaptă să vină acasă”.