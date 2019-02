Florin Călinescu susține că nu a avut discuții cu PMP pentru listele de europaelamentare

Ieșire a actorului Florin Călinescu la adresa liderului PMP Eugen Tomac, după ce în presă au apărut informații pe surse conform cărora Călinescu ar fi discutat cu PMP pentru a candida europarlamentare. Ambii au intervenit telefonic la România TV, acolo unde discuția a devenit una savuroasă.

"Nu a existat nicio discuție oficială între noi și domnul Călinescu, de aceea am vrut să intervin" , a spus Eugen Tomac, după ce Florin Călinescu l-a somat să spună adevărul.

"Dacă aveam vreo discuție cu cineva, nu mă ascund după deget. Dacă am avut o discuție la o bere, e altceva. Vreți neaparat să mulgem oaia asta stearpă? Să vină cu surse, fotografii, cum vine presa. Eu sunt Florin Călinescu, dacă vă spun că nu am avut o discuție, nu am avut-o. De ce să spun că am avut, dacă nu am avut? Dacă domnul Dragnea candidează, mai mai gândesc până luni sau marți dacă voi candida la prezidențiale", a spus Călinescu.