Florin Cîțu, avertisment pentru miniștri: 'Vom discuta la jumătatea anului, execuţia bugetară, cu mandatele pe masă atunci'

Premierul Florin Cîţu a anunţat că aproape toate ministerele au bugete mai mari faţă de anul trecut, precizând că aşteaptă de la membrii Cabinetului performanţă şi eficienţă. El a spus, totodat[, că au fost discuţii despre acest buget cu miniştrii.

"Toţi miniştrii au vrut cât mai mulţi bani. Iniţial, cererile pentru ministere au fost de 49 miliarde de lei în plus faţă de ceea ce avem. Exact de ce mi-era frică. Punem bugetul nostru peste bugetul PSD şi facem un buget mai mare. Greşit total, nu aşa putem să mergem înainte. Toţi miniştrii au dorit bugete mai mari faţă de anii precedenţi", a relatat Cîţu.

El a menţionat că au fost "câteva excepţii, la Secretariatul General al Guvernului şi la Ministerul Finanţelor".

"Avem bugete mai mari faţă de anul trecut la aproape toate ministerele, dar acum vin şi aşteptările mele, pentru miniştrii, pentru membrii Cabinetului. Este vorba de performanţă, eficienţă şi prin aceste alocări aş vrea să văd că există o monitoaizare şi îi anunţ pe această cale că la jumătatea anului vom face o evaluare. Vom folosi indicatori intermediari şi la jumătatea anului vom face evaluări în ceea ce priveşte execuţia bugetară. Pentru că eu am mai văzut acest film şi în anii precedenţi. Am văzut că anul acesta au fost discuţii în spaţiul public, nu ştiu cât sunt de adevărate, dar dacă sunt adevărate şi vorbim de susţinerea bugetului în Parlament sau de demisii, vom discuta şi la rectificarea bugetară la jumătatea anului, execuţia bugetară, cu mandatele pe masă atunci. Pentru că am fost de acord să majorăm bugetele, dar aş vrea să văd şi execuţie, vreau să văd şi performanţă, şi acea reformă a companiilor de stat. Şi cum nu am primit niciun plan de reformă a acestor companii, vom face acest lucru prin legea bugetului. Mi se spune că lucrează la ministere, dar eu vă spun aşa: politica salarială pe 2021 pentru operatorii econimici este prevăzută în proiectul de lege. Am plafonat cheltuielile de natură salarială din 2021 la nivelul celor din 2020", a arătat premierul.

El a subliniat că îi "anunţă pe toţi" că nu va aştepta până la jumătatea anului să îi spună că nu au făcut aceste reforme.

"Nu, au timp până la jumătatea anului să înceapă programul de refrmă pentru a avea bugetele suplimentate", a susţinut Cîţu.