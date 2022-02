Florin Cîțu cere UE sancțiuni drastice la adresa Rusiei: vrea afaceri și conturi blocate, urgent

Liderul PNL Florin Cîțu cere sancțiuni dure la adresa Rusiei. Acesta vrea ca România și statele membre UE să blocheze orice tranzacție financiară a afaceriștilor ruși.

"Sunt necesare imediat restricții mai dure asupra Rusiei. Ar trebui să vizam TOATE interesele financiare ale RU din țările noastre, precum și persoanele conectate la Kremlin și activele acestora. Istoria ne va judeca după acțiunile noastre. Trebuie să acționăm ACUM", scrie Cîțu pe Twitter.

Tougher restrictions on RU are needed immediately. We should target ALL financial interests of RU in our countries as well as individuals connected to Kremlin and their assets. History will judge us by our actions. We need to act NOW.