VIDEO Florin Cîțu face declarația serii, întrebat de o demisie: 'Nu sunt iresponsabil să las România fără Guvern în prag de iarnă'

Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri seară că demisia sa din funcţie ar însemna că este "iresponsabil", că este de acord să arunce "ţara în aer" în prag de iarnă.

"Asta ar însemna să fiu şi eu iresponsabil. Lumea trebuie să ştie că atunci când pleacă premierul, pleacă Guvernul. O demisie a premierului înseamnă că eu sunt de acord să arunc ţara în aer, să fiu eu cel iresponsabil. Nu voi fi niciodată iresponsabil. PNL este la guvernare, premierul este al PNL, suntem aici să discutăm, să găsim soluţii. Noi nu vom face ce a făcut PSD, nu vom arunca ţara în aer, nu ne vom da jos propriul guvern. Niciodată PNL nu va susţine o moţiune împotriva propriului guvern, iar eu voi face aici exact ce am început. Am promis stabilizarea economiei anul trecut, am stabilizat economia, anul acesta avem creştere economică. Da, nu se vede încă în buzunarele românilor (...), ea se va vedea. Va trebui să continuăm să investim, altă soluţie nu avem. (...) Nu sunt iresponsabil să las România fără Guvern în prag de iarnă", a afirmat Cîţu la Digi24, întrebat de ce nu îşi dă demisia din funcţie, aşa cum au cerut cei de la USR PLUS, pentru a continua guvernarea în coaliţie.

