Florin Cîțu, despre o guvernare cu PSD: Niciodată cu mine premier sau lider PNL - VIDEO

Premierul Florin Cîțu a declarat joi, într-o conferință de presă la sediul CJ Timiș, că „niciodată” liberalii nu vor intra într-o guvernare cu PSD atâta timp cât el este prim-ministru sau șef al PNL.

„Niciodata cu mine la guvernare si la presedintia PNL nu vom avea o guvernare cu PSD. Asta e foarte clar. Am fost un adversar al PSD din primul moment de cand am intrat in Parlament. Nu exista pentru mine nicio situatie in care vom guverna cu PSD atata timp ca sunt eu premier sau presedinte al PNL”, a declarat Florin Cîțu.

