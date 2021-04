Premierul Florin Cîțu a declarat, miercuri, la Guvern, că nu va exista în România o nouă carantină națională, așa cum a propus secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan.

„Am avut o discutie cu dna secretar de stat. Vvă dădea un exemplu teoretic. Nu era o propunere in acest sens. Nu luam in calcul o noua carantinare, eu m-am opus din primul moment. Nu va exista in Romania un lockdown generalizat, nu va exista nicio carantinare”, a declarat Florin Cîțu.