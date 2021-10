Liderul PNL, Florin Cîțu, susține că PNL i-a transmis președintelui Klaus Iohannis că nu au o majoritate în Parlament, dar, în schimb, la moțiunea de cenzură s-a confirmat o nouă majoritate formată din PSD-AUR-USR.

”La consultările de la Cotroceni am spus foarte clar că în acest moment nu avem o majoritate și atunci nu am venit cu propunere de premier. Am spus că s-a format o nouă majoritate între PSD-USR-AUR, a fost validată la moțiunea de cenzură.”, a spus Florin Cîțu.