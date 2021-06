Florin Cîțu, mesaje clare după o întâlnire la Sibiu: 'reforme, investiţii, fără taxe noi sau taxe majorate'

Premierul Florin Cîţu a avut o întâlnire, sâmbătă la Sibiu, cu reprezentanţii Clubului Economic German. Şeful Guvernului le-a transmis acestora că că Executivul se va axa pe reforme, investiţii şi nu va introduce noi taxe sau majora pe cele existente.

„Sibiul a devenit o forţă economică. Astăzi am avut o întâlnire cu reprezentanţii Clubului Economic German. Am dat câteva mesaje clare: reforme, investiţii, fără taxe noi sau taxe majorate! Pe asta ne bazăm, asta am transmis astăzi! Vreau să trecem prin această perioadă fără să creştem taxe şi impozite! Şi mă ţin de cuvânt! Avem nevoie de investiţii, de predictibilitate şi de reforme. Mă ţin de cuvânt!”, a scris Florin Cîţu sâmbătă pe Facebook.

Premierul efectuează sâmbătă o vizită de lucru în judeţul Sibiu.