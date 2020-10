Florin Cîțu: Rețeta noastră de succes e foarte simplă - încasăm banii de la sectorul privat și imediat îi ducem înapoi în privat

Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu (PNL), a declarat joi, la Radio Guerrilla, că guvernanții au reușit în plină criză sanitară și economică să obțină mai multe încasări la bugetul de stat, „rețeta” fiind pomparea fondurilor în sectorul privat.

„Sa ne uitam la masurile pe care le-am luat in 2020. Am eliminat supraacciza la carburant, supraimpozitarea contractelor part-time si impozitarea nenorocita din OUG 114. Am incasat mai mult la buget decat anul trecut. Reteta noastra e foarte simpla: incasam banii de la sectorul privat, imediat ii ducem inapoi in privat. Si sectorul privat a raspuns foarte bine. Eu am avut incredere, mi s-a reprosat ca sunt foarte optimist, dar eu vin din sectorul privat si stiu cum gandeste. Ei au nevoie sa fie lasati in pace si sa li se plateasca facturile. Omori sectorul privat cand nu-l platesti”, a declarat Florin Cîțu.

„Mediul privat ne-a mai cerut predictibilitate”, a adăugat ministrul.