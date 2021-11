Florin Cîţu: Un premier fără Ministerul Finanţelor este un premier care o să aibă o viaţă grea şi aici a fost marea mea dezamăgire în aceste negocieri

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, afirmă că "marea dezamăgire" pe care o are în legătură cu rezultatul negocierilor este că PNL nu are ministru al Finanţelor Publice, el explicând că un premier care nu are un ministru al Finanţelor din partidul său "o să aibă o viaţă grea".

"Eu trebuie să spun şi voi spune asta tot timpul, că un premier fără Ministerul Finanţelor este un premier care o să aibă o viaţă grea şi aici a fost marea mea dezamăgire în aceste negocieri, pentru că era important ca premierul, oricare dintre ei, să aibă Finanţele. Vom avea Finanţele peste un an jumătate, dar un premier care are bugetul de făcut, rectificări bugetare, alocă resurse în fiecare lună, sunt limite pentru fiecare minister, trebuie să aibă ochiul, să fie foarte clar ce se întâmplă acolo. Deci aici este dezamăgirea”, a afirmat Florin Cîţu, joi seară, într-o emisiune la TVR 1.

El a menţionat că preşedintele Klaus Iohannis nu a făcut celor de la PNL recomandări privind configuraţia Guvernului, ci doar le-a spus să "găsească o soluţie de guvernare".

Cîţu a admis că a mers în faţa preşedintelui "cu o soluţie" despre care ştia că va fi "agreată" de preşedintele Klaus Iohannis.

Fostul premier a apreciat că obiectivele din programul de guvernare "sunt în interesul românilor, toate".