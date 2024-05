Florin Maxim: Corvinul Hunedoara este un fel de Cenuşăreasă a fotbalului românesc

Antrenorul echipei Corvinul Hunedoara, Florin Maxim, a afirmat, marţi, că formaţia sa este ca o Cenuşăreasă a fotbalului românesc, creând emulaţie odată cu accederea în finala Cupei României, pe care o va disputa miercuri, cu Oţelul Galaţi, potrivit Agerpres.

"Eu pe unde am mers în ţară cu Corvinul nu am simţit o adversitate din partea altor echipe. Corvinul este aşa ca un fel de Cenuşăreasă a fotbalului românesc. Acum toată atenţia este asupra noastră, pentru că de cel puţin 15 ani Corvinul nu mai spunea absolut nimic, evoluam în eşaloanele inferioare, în Liga a IV-a, în Liga a III-a. Acum s-a creat această emulaţie în jurul echipei. Pentru comunitate cred că am ridicat cumva nivelul de fericire", a declarat Maxim într-o conferinţă de presă.

Tehnicianul echipei de Liga a II-a s-a arătat optimist în ceea ce priveşte şansele de câştigare a trofeului, chiar dacă va avea un adversar din prima divizie.

"Am avut încredere în grupul de jucători, am adus cinci jucători de la liga a treia, am dat continuitate jucătorilor şi chiar am crezut în obiectivul acesta, pentru că dacă nu îţi propui nu ai ce să obţii. Oţelul este o echipă la fel ca a noastră, avem cam acelaşi parcurs. Noi am promovat şi noi în Liga I, dar nu am avem dreptul să fim acolo. Oţelul e o echipă muncitoare, o echipă agresivă, care nu prea îţi lasă timp de respiro. Am studiat-o bine, e o echipă arţăgoasă şi cifrele arată asta. Arată bine la multe capitole. Eu ştiu că finalele care se joacă, se câştigă şi sper ca ora meciului să ne prindă în formă maximă. Suntem bine din punct de vedere medical, am toţi jucătorii la dispoziţie, am toate amănuntele legate de adversar, starea de spirit e bună, au încredere în ei, în potenţialul lor", a mai spus antrenorul hunedorenilor.

Jucătorii echipei din liga secundă au şi o primă promisă din partea primarului oraşului: "Prima eu am anunţat-o. După ce am eliminat CFR Cluj, domnul primar a venit în vestiarul băieţilor şi le-a spus că toate sumele încasate în urma meciurilor le vor primi ei. La fel se va întâmpla şi acum, nu ştiu exact suma. Dacă facem un calcul, nu ştiu, bănuiesc că 10.000 de euro".

Finala Cupei României dintre Corvinul Hunedoara şi Oţelul Galaţi, se va disputa, miercuri, de la ora 20:30, pe stadionul Municipal din Sibiu.