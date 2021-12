Florin Niță, portarul echipei naționale, revoltat, după ce a ajuns rezervă la echipa de club: Nu mi s-a explicat nimic

Portarul echipei naționale de fotbal, Florin Niță, a ajuns rezervă la Slavia Praga, echipa din Cehia unde evoluează. Niță susține că nu i s-a explicat motivul trecerii pe bancă, iar în aceste condiții va căuta un transfer pentru a prinde un loc de titular.

"A fost un moment greu, pentru că eu am ajutat echipa, am fost decisiv, am contribuit la rezultate, iar înaintea meciului cu Rangers am primit vestea că nu voi mai juca. Nu am primit nicio explicație, am crezut că este doar pentru un meci, apoi am văzut că antrenorul îl tot preferă pe colegul meu. Nu știu ce să zic, eu voi încerca să îmi recâștig locul, să muncesc să redevin titular.

Este dificil, nu sunt robot să mă antrenez mereu la capacitate maximă. Când observi că ești dat la o parte, deși ai pus suflet, parcă nu mai muncești cu aceeași plăcere. Observ că aici nu sunt respectat. Eu vreau să mai apăr, nu am arătat încă tot ce pot. Dacă nu voi avea o explicație concretă, dacă nu sunt lămurit, atunci voi dori să continui în altă parte. Aș dori tot afară, pe cât posibil. Dar în fotbal nu se știe niciodată. A fost cel mai bun an pentru mine, din carieră. Am avut performanțe bune, evoluții de care mă bucur.", a spus Niță la Radio România Actualități.