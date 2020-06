Florin Prunea: 'Ăsta nu e lot să ajungă în B, dar situaţia este foarte gravă. Să pună suporterii un conducător'

Fostul portar Florin Prunea, care până de curând a fost preşedintele FC Dinamo, a declarat, joi seară, că suporterii dinamovişti trebuie să pună un conducător la echipă, un om care să discute cu antrenorul şi jucătorii.

"Diferenţa mare între cele două echipe. Diferenţa fizică. Am rămas stupefiat de intervenţia lui Negoiţă cu privire la Popescu. Înainte de meciul de la Botoşani, Popescu el a părăsit echipa. Apoi la pregătirea din iarnă a revenit. Păi când ţi-am spus că nu are ce căuta, că a părăsit echipa într-un moment greu? Domnul Negoiţă nu a condus niciodată Dinamo, alţii conduc echipa. Negoiţă nu a ştiut niciodată ce are în curtea lui. Alţii au decis acolo. Domnule Negoiţă, Popescu nu mai trebuia primit la echipă. Bălănescu a dat comisioane la toţi impresarii. Greva jucătorilor nu a apărut din cauza salariilor. A apărut pentru că ei au fost trecuţi în şomaj tehnic şi Bălănescu îşi lau salariul întreg. Nimic nu e întâmplător, jucătorii şi antrenorii trebuie respectaţi. Şi Mihalcea e pierdut, nu ştie ce să facă, să pună suporterii un conducător, poate pe Cornel Dinu, să vorbească cu ei. Ăsta nu e lot să ajungă în B, dar situaţia este foarte gravă", a declarat Prunea la Digisport, potrivit news.ro.

Citește și: Alexandru Rafila, adevărul despre manipularea testărilor! Există această posibilitate?

Formaţia FCSB a învins, joi seară, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Dinamo, în prima manşă a semifinalelor Cupei României, meci disputat pe stadionul Dinamo. Golurile au fost marcate de Adrian Popa ’32, Darius Olaru ’75 şi Cristian Dumitru ’82.

Manşa retur este programată peste două săptămâni.