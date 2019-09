Florin Roman cere RETRAGEREA Vioricăi Dăncilă din campania prezidențială: Premierul care aduce moartea

Deputatul PNL Florin Roman a solicitat retragerea Vioricăi Dăncilă din campania prezidențială, precizând că nu a luat nicio măsură după cazul Caracal. Liberalul a precizat că liderul PSD este „premierul care aduce moartea”, scrie Mediafax.

„Viorica Dăncilă va rămâne in istoria României, ca premierul care aduce moartea. Viorica Dancila va rămâne in istoria României ca premierul care a dat mai multe drepturi infractorilor violenti decât victimelor. Viorica Dancila este premierul care a fraterizat cu criminalii, violatorii și tâlharii eliberați din pușcării și care ne ucid copiii și ne violează copilele! Sunteți mânjită pe mâini cu sângele acestor copii, pentru ca in calitate de premier și președinte al PSD ați refuzat sa înăspriți legile împotriva infractorilor și sa abrogați recursul compensatoriu. Pozați intr-o femeie care apăra interesele femeilor, dar nu faceți nimic sa nu mai fie violate pe strada. Pozați in mama dar nu faceți nimic împotriva celor care ne violează copiii! Câte crime, violuri și tâlharii trebuie sa se mai producă pentru ca dumneavoastră sa intervenții legislativ? Mai dormiți liniștita noaptea? Nu vă este frica de Dumnezeu?”, a afirmat Florin Roman, printr-un comunicat de presă.

Deputatul PNL i-a reamintit premieruluic că vorbea despre reglementări pentru înăsprirea pedepselor pentru viol, pedofilie și crimă, printr-o ordonanță de urgență, însă actul normativ a rămas doar la stadiul de promisiune.

„După tragedia de la Caracal vorbeați de «înăsprirea pedepselor», vorbeați despre «detenție pe viața» pentru criminali. Că veți da ordonanțe de urgentă «in prima ședința de guvern»! Nimic din toate astea nu s-au întâmplat. Pentru ca mințiți cum respirați! Ați împiedicat prin parlamentarii PSD abrogarea recursului compensatoriu, ați modificat codul penal pentru a da mai multe drepturi infractorilor, refuzați sa opriți exodul celor 20.000 de deținuți eliberați din pușcării, care zburda in libertate pe străzile țării și ne ataca copiii. Refuzați sa adoptați proiectele de lege ale PNL, fie ca vorbim de abrogarea recursului compensatoriu, de brățările electronice, de creștere a fracțiilor pentru infractori periculoși”, a completat Roman.

Liberalul a cerut imperativ prim-ministrului să solicite aleșilor PSD să voteze proiectul pe care l-a depus în Parlament care introduce detenția pe viață pentru criminali.

„Vă solicit imperativ sa cereți parlamentarilor PSD sa voteze proiectul de lege pe care l-am depus in parlament, încă din luna august, prin care introduc detenția pe viața pentru criminali. In guvernarea dumneavoastră, România a ajuns raiul infractorilor! Ne mor copiii pe străzi, uciși cu sânge rece. Nimeni nu mai este in siguranța! Ați pierdut războiul cu criminalii, violatorii și tâlharii, deși aveați toate pârghiile sa faceți ceva. Nu ați mișcat un deget! Practic, ați aruncat simpli cetățeni in ghearele infractorilor periculoși. Din aceste motive, va solicit doamna Dăncilă sa va retrageți din cursa prezidențială! Sunteți, va repet, premierul care aduce moartea!”, a conchis Florin Roman.

