Florina Bogdan, dezvăluiri despre soțul ei: 'Mi se părea că e cu nasul pe sus, avea și mustață și nu pot să zic că, mamă, ce m-a dat pe spate'

Rareș Bogdan a devenit, de puțin timp, europarlamentar din partea PNL, însă familia e pe primul loc în viața lui. Așa spune și Florina, soția lui, o femeie frumoasă, care atrage toate privirile și care, nu peste mult timp, va aduce pe lume o fetiță. Într-un interviu acordat jurnalistei Cristina Șișcanu, partenera de viață a fostului realizator TV a "dat din casă", dezvăluind multe secrete de familie.

“Eu îl știam pe el, avea un magazin de telefoane în centru. Prima dată, sincer, mi s-a părut că este figurant și arogant. El este un bărbat foarte elegant, galant, era un bărbat dorit de femeile din Cluj, mie mi se părea că este cu nasul pe sus, nici prin cap nu mi-ar fi trecut vreodată că eu o să am de-a face cu el. Plus că avea atunci și mustață și nu pot să zic că, mamă, ce m-a dat pe spate.

După doi ani de zile, ne-am întâlnit într-un club, în Cluj, prietena mea mi-a zis hai să-ți fac cunoștință că tipul respectiv vrea să te cunoască. I-am zis că nu trebuie să-mi faci cunoștință că eu îl cunosc. Și mi-a zis că e jurnalist, nu are un magazin de telefoane… și uite așa, ne-am cunoscut. La o săptămână după ce ne-am cunoscut, am ieșit la un restaurant și venise o bătrânică cu un coș plin de ghiocei. Mi-a cumparat tot coșul respectiv cu ghiocei“, a spus Florina la Cristina Șișcanu Show.

“Niciodată nu mi-a arătat că este gelos. Întotdeauna mi-a acordat libertatea de care am nevoie. Ne-o acordăm reciproc. Nu am simțit niciodată că sunt proprietatea cuiva. Eu, dacă vreau să fac ceva, el acceptă și este de acord cu tot ceea ce-mi doresc eu. Nu trebuie să-i cer voie sau să-l anunț, uite aș vrea să fac asta, el înțelege. Înainte de toate, noi suntem prieteni. Într-adevăr, părerea mea e că nu există familie care să nu mai fi avut certuri, să nu aibă probleme, este inevitabil. Dar noi ne înțelegem, suntem prieteni și discutăm“, a completat soția lui Rareș Bogdan.

În curând, fiul lor, Mihai, va avea și o surioară. “Datorită lui Mihai vom fi din nou părinți, a pus foarte multă presiune în ultimul an. Când era micuț nu-și dorea un frate sau o soră. În schimb, de un an încoace, tot timpul spunea eu sunt singur, tu de ce ai soră, tati de ce are, toți prietenii mei au, voi chiar vreți să mă lăsați singur? Am stat, am reflectat asupra dorinței lui. După care am stat și m-am gândit cine este cel mai important pentru mine în viața asta, copilul meu. Și așa am ajuns la această decizie“, a mai declarat Florina Bogdan.

Soția lui Rareș a fost cea care l-a încurajat să încerce cariera politică.

“Mi-am dorit foarte mult pentru el. El are stofă de politician, are creier. Întotdeauna i-am spus, tu ai creier pentru cât zece oameni la un loc. În presă el a arătat tot ce putea arăta, nu avea unde să meargă mai sus și era momentul să facă un pas și o schimbare în viața lui.

Nu stiu dacă Rareș va ajunge președintele României, dar e normal să aibă… pentru că el poate, potențial există, și este păcat unde este creier să nu-l folosești. Momentan nu m-am gândit la așa ceva, dar îi doresc din tot sufletul tot ce-i mai bun pentru el și să ajungă… el nu trebuie să se oprească aici, trebuie să meargă mai departe. Pentru că poate“, a spus ea la Cristina Șișcanu Show.

Cînd vine vorba de avere, Florina spune: “În primul rând, sunt bogată sufletește. Poate să spună Mihai, cum te-am educat și cum ți-a spus mama să fii? Modest. Nu-mi place să vorbesc despre treburile astea, am spus, provin dintr-o familie… am avut posibilități, sunt bani munciți, părinții mei au muncit cu multă sudoare. Am muncit și eu și muncesc în continuare pentru bani. Asta nu e o laudă, suntem niște oameni care trăim bine. Amândoi aducem, niciodată nu m-a întrebat, nici eu nu verific câți bani ai adus tu, amândoi muncim și aducem bani“.

De când Mihai a venit în viața lor, Rareș apucă să doarmă rar cu soția lui.

“Mihai, de când s-a născut, doarme cu mine în pat. Părerile sunt împărțite, nu țin cont de ce zic alții, așa simt, va veni ziua în care el nu-și va dori să mai doarmă cu mine în pat. Cele mai frumoase amintiri sunt de când dormeam cu mama mea, mă ținea în brațe“, a declarat frumoasa soție a politicianului

Florina e pasionată de modă, dar nu așa de mult ca Rareă Bogdan, care apare tot timpul spilcuit, cu cravată și batistă.

“Ca oricărei femei îmi plac hainele, oricâte aș avea o să spun că nu am. Mă uit în dulap și zic că nu am. Eu nu cred că există o femeie care să spună că nu-i plac hainele sau că nu-și dorește. Nu dau banii neapărat pe haine de firmă. Haina trebuie să-ți vină, să spui că e pentru tine, chiar dacă nu este făcută la un designer sau la un croitor, să simți că haina respectivă te reprezintă. Nu întotdeauna ce este firmă este neapărat bun sau frumos“, a mai precizat Florina Bogdan.