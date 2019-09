Florinel Coman, după Craiova-FCSB: 'Cred că am fost echipa mai bună şi meritam victoria'

Florinel Coman a vorbit despre dialogul cu Istvan Kovacs, din timpul partidei Craiova – FCSB. Mijlocaşul nu a vrut să dea prea multe detalii, dar a declarat că la contactul care a dat naştere reacţiei centralului, nu a fost simulare.

”Nu am avut intenţia să cad, nu am văzut reluarea, dar a fost un contact acolo. Nu am vrut să cad, am căzut din cauza contactului. Nu vreau să comentez reacţia arbitru”. Pe filmare, Kovacs pare că îi spune mijlocaşului ”dispari!”.

Coman a vorbit şi despre evoluţia echipei. Spune că pauza pentru meciurile echipelor naţionale se vede şi speră să urmeze o nouă victorie în etapa următoare, cu CFR Cluj. ”A fost un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună. O atmosferă incendiară la Craiova, cu fani incredibili. Am făcut un meci ok din punct de vedere tactic, dar şi fizic am fost bine. Am mers peste ei, e bine că a venit golul pe final. Cred că am fost echipa mai bună şi meritam victoria.

Cred că ne-a prins bine pauza, ne-am antrenat foarte bine, cred că relaţiile de joc s-au pus la punct. Aveam moral după meciul cu Viitorul Constanţa, aşteptăm meciul cu CFR acum. Sperăm să îl câştigăm şi pe acela. Ne-am gândit, vorbeam în vestiar înainte de meci, şi ne-am hotărât să câştigăm partidele cu echipele importante, pentru că în meciurile cu echipele mici nu am jucat prea bine. Am pierdut puncte”, a declarat Florinel Coman la Digi Sport.

FCSB a învins Craiova în etapa a 9-a a Ligii, cu 1-0. Succesul o duce pe FCSB pe locul 11, cu 10 puncte, iar Craiova rămâne, cu 16 puncte, pe poziţia a 4-a, la 4 puncte de liderul CFR Cluj.