Folklore al cântăreţei Taylor Swift s-a menţinut în fruntea Billboard 200

„Folklore”, al optulea album de studio al cântăreţei Taylor Swift, s-a menţinut în fruntea Billboard 200, după ce, în a doua săptămână de la debut, a fost vândut în 135.000 de unităţi în Statele Unite, potrivit news.ro.

Potrivit Nielsen Music/MRC Data, vânzările albumului au scăzut cu 84% faţă de prima săptămână, când a stabilit mai multe recorduri.

La debut, „Folklore” a înregistrat cea mai bună săptămână de vânzări pentru un album din ultimul an, de la „Lover” lansat de cântăreaţa americană la finalul lunii august 2019.

Rapperul Pop Smoke şi „Shoot for the Stars Aim for the Moon”, lansat postum, au ocupat poziţia a doua în clasament, în urcare două locuri, cu 97.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână de la lansare, iar Juice WRLD şi „Legends Never Die”, de asemenea un album postum, s-au menţinut pe locul al treilea, cu 88.000 de unităţi vândute în a patra săptămână de la debut.

„Hamilton: An American Musical” - înregistrare cu distribuţia spectacolului de pe Broadway - a urcat un loc, până pe patru, după ce a fost vândut în 66.000 de unităţi în a 254-a săptămână de la lansare.

Citește și: NEBUNIA de la granițe CONTINUĂ: Aproape 100.000 de oameni, la vămile României, în 24 de ore

Rapperul Lil Baby şi „My Turn” au urcat două poziţii în clasament, până pe cinci, cu 50.000 de unităţi vândute în a 23-a săptămână de la debut.

DaBaby şi „Blame It on Baby” au câştigat cinci locuri în top, clasându-se pe şase, cu 43.000 de unităţi vândute în a 16-a săptămână de la apariţie, după ce albumul a fost relansat cu 10 piese noi.

Top 10 este completat de Harry Styles şi „Fine Line”, Gunna şi „Wunna”, Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding”, şi Beyoncé cu „The Lion King: The Gift”, care a reintrat în top după lansarea filmului „Black Is King” pe platforma Disney+ în urmă cu zece zile.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).