Fondul Proprietatea: 'Odată cu această listare, Hidroelectrica devine cea mai mare companie românească de pe Bursa de Valori Bucureşti'

Odată cu listarea, producătorul de energie Hidroelectrica devine cea mai mare companie românească de pe Bursa de Valori Bucureşti, anunţă Franklin Templeton International Services S.À R.L., administrator de fond de investiţii alternative şi administrator unic al Fondului Proprietatea (FP). Oferta publică iniţială este a treia cea mai mare pe o bursă din Europa Centrală şi de Est, cea mai mare din Europa din septembrie 2022 până în prezent şi a treia la nivel global în 2023 in funcţie de valoare, o realizare majoră pentru piaţa e capital locală. Oferta publică iniţială a FP de 78.007.110 de acţiuni Hidroelectrica (excluzând orice opţiune de supra-alocare) a fost evaluată la preţul de 104 lei pe acţiune, ceea ce implică o capitalizare de piaţă de 46,8 miliarde de lei (9,4 miliarde de euro) la admitere.

”Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitatea sa de Administrator de fond de investiţii alternative şi administrator unic al Fondului Proprietatea SA, anunţă admiterea astăzi la listare şi tranzacţionare a acţiunilor Hidroelectrica pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), finalizând astfel cu succes mult aşteptata ofertă publică iniţială a principalului producător de energie din România pe bursa locală. Oferta publică iniţială a Fondului de 78.007.110 de acţiuni ordinare existente ale Hidroelectrica (excluzând orice opţiune de supra-alocare) a fost evaluată la preţul de 104 lei pe acţiune, ceea ce implică o capitalizare de piaţă de 46,8 miliarde de lei (9,4 miliarde de euro) la admitere”, anunţă Franklin Templeton, conform news.ro.

Tranzacţia record este rezultatul unui angajament de durată al Franklin Templeton de a dezvolta piaţa locală de capital, de a promova guvernanţa corporativă şi de a creşte transparenţa. Eforturile companiei s-au derulat pe parcursul a peste 13 ani, de când Franklin Templeton şi-a deschis biroul din Bucureşti, România.

"Suntem încântaţi că am contribuit la încheierea cu succes a IPO-ului Hidroelectrica, cel mai mare din România şi unul dintre cele mai mari din Europa Centrală şi de Est. Rolul major avut în dezvoltarea pieţei de capital din România în ultimii 13 ani, prin implicarea puternică alături de companiile din portofoliul Fondului, reprezintă un motiv de mândrie pentru Franklin Templeton, în calitate de manager al Fondului Proprietatea. Listarea Hidroelectrica este o dovadă a ceea ce se poate realiza prin concentrarea neabătută asupra importanţei guvernanţei corporative şi a transparenţei, care se traduc în performanţă pe termen lung şi în încrederea investitorilor. Doresc să felicit echipele Franklin Templeton şi Hidroelectrica, consilierii, băncile şi ceilalţi consultanţi pentru munca şi dedicarea lor, care au făcut ca această tranzacţie să devină realitate, consolidând locul lor în istoria pieţei de capital din România”, spune Jenny Johnson, preşedinte şi CEO al Franklin Templeton.

Odată cu această listare, Hidroelectrica devine cea mai mare companie românească de pe Bursa de Valori Bucureşti. Oferta publică iniţială este a treia cea mai mare pe o bursă din Europa Centrală şi de Est, cea mai mare din Europa din septembrie 2022 până în prezent şi a treia la nivel global în 2023 in funcţie de valoare, o realizare majoră pentru piaţa e capital locală.

"Reacţia excelentă cu care a fost primită această ofertă publică iniţială, atât pe plan intern în România, cât şi la nivel internaţional, reprezintă o nouă etapă în evoluţia Hidroelectrica. Acest lucru reflectă succesul managementului Templeton al Fondului începând din 2010 şi parteneriatele excelente pe care le-am creat cu instituţii publice şi private din Bucureşti şi de la nivel global, pentru a îmbunătăţi transparenţa şi standardele de guvernanţă corporativă pentru companiile din portofoliul nostru, astfel încât acestea sa genereze valoare pe termen lung şi sustenabilitate pentru toate părţile interesate", spune Manraj Sekhon, Chief Investment Officer al Templeton Global Investments.

Cu o suprasubscriere semnificativă, oferta de acţiuni Hidroelectrica a atras un interes şi o încredere excepţională din partea investitorilor, demonstrând caracteristicele atractive şi potenţialul de creştere al companiei.

"Amploarea şi succesul răsunător al listării Hidroelectrica este un rezultat excelent obţinut după mulţi ani de pregătire, muncă asiduă şi coordonare, care au fost necesare pentru ca această tranzacţie să devină realitate. Suntem cu adevărat mândri de reuşita echipei Franklin Templeton din România, care a scris încă o data istorie pe piaţa de capital din România. Aş dori să-mi exprim sincera recunoştinţă şi sa transmit felicitări tuturor părţilor implicate. Mulţumim echipei de la Hidroelectrica, care astăzi îşi începe călătoria ca entitate listată, pentru angajamentul faţă de listare şi o felicităm pentru atingerea acestei etape extraordinare. Vă doresc mult succes în gestionarea uneia dintre bijuteriile pieţei de capital din România”, spune Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Romania şi manager de portofoliu al Fondului Proprietatea.

Franklin Templeton consideră că listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucureşti va deschide calea pentru noi oportunităţi de investiţii în România şi pentru realizarea în continuare a valorii pentru acţionari. Listarea de succes a Hidroelectrica este de aşteptat să stimuleze investiţiile în România şi să ridice profilul ţării ca destinaţie atractivă pentru investiţii.

"Acesta este un moment cu adevărat istoric pentru acţionarii Fondului Proprietatea, care au aşteptat mult timp listarea Hidroelectrica la bursă. Aş dori să profit de această ocazie pentru a felicita Franklin Templeton, Hidroelectrica, consorţiul de investiţii, precum şi toate celelalte părţi interesate, inclusiv autorităţile publice, pentru sprijinul lor esenţial în finalizarea fructuoasă a acestei tranzacţii. De asemenea, aş dori să îi felicit pe colegii mei din Comitetul Reprezentanţilor Fondului, care au sprijinit pe deplin această tranzacţie, precum şi pe consilierii de private equity ai Fondului, care au avut un rol esenţial în finalizarea listării" a concluzionat Ilinca von Derenthall, preşedinte al Comitetului Reprezentanţilor, Fondul Proprietatea.

Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea a fost creat pentru despăgubirea cetăţenilor români ale căror proprietăţi au fost confiscate de fostul regim comunist. În urma licitaţiei internaţionale anunţate în decembrie 2008, Franklin Templeton a preluat oficial rolul de manager de investiţii şi administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010.

Fondul este o companie de investiţii alternative, iar obiectivul său investiţional este maximizarea randamentelor către acţionari şi creşterea valorii activului net pe acţiune prin investiţii realizate, în principal, în acţiuni şi valori mobiliare româneşti. Fondul se tranzacţionează pe Bursa de Valori Bucureşti din 25 ianuarie 2011 şi a fost listat pe segmentul Specialist Fund Market London Stock Exchange prin intermediul certificatelor de depozit (“GDR-uri”) la data de 29 aprilie 2015.

Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] este o organizaţie globală de management al investiţiilor cu filiale care operează sub numele de Franklin Templeton şi deservesc clienţi în peste 165 de ţări. Misiunea Franklin Templeton este de a ajuta clienţii să obţină rezultate mai bune prin expertiză în managementul investiţiilor, managementul averii şi soluţii tehnologice. Prin intermediul managerilor săi de investiţii specializaţi, compania are experienţă globală extinsă în acţiuni, venituri fixe, soluţii multi-active şi alternative. Cu birouri în peste 30 de ţări şi aproximativ 1.300 de profesionişti în investiţii, compania din California are peste 75 de ani de experienţă în investiţii şi aproximativ 1.4 miliarde dolari în active administrate la 31 mai 2023.

Franklin Templeton a deschis un birou în Bucureşti în mai 2010, cu o echipă de 30 de angajaţi, incluzând 6 specialişti locali în investiţii, sprijiniţi de echipa lărgită a Templeton Emerging Markets.