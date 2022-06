Fonduri europene pentru baterii și panouri fotovoltaice. Virgil Popescu: 'M-am bătut cu cei de la Bruxelles'

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat că a propus, în PNRR, finanţări pentru producţia de baterii şi panouri solare. Popescu a precizat că deja a avut discuţii cu producători de panouri fotovoltaice şi deja se conturează deschiderea unei fabrici de pulbere de litiu la Hunedoara.

Virgil Popescu a declarat, sâmbătă, la Digi 24, că a făcut demersurile necesare pentru includerea în PNRR a finanţării pentru fabricarea de baterii şi panouri solare.

”În PNRR, şi m-am bătut cu cei de la Bruxelles, să punem o linie de finanţare pentru producţia, în ţară, a lanţului de fabricaţie al bateriilor şi a lanţurilor de fabricaţie al panourilor solare. Le-am explicat şi se pare că a prins această explicaţie şi am rămas surprins cum colegul meu, ministrul Energiei din Luxenburg, la ultimul Consiliu pe energie a zis că are dreptate ministrul român, nu trebuie să înlocuim dependenţa de o resursă cu dependenţa de o altă resursă. Se referea la ce am spus că nu trebuie să înlocuim dependenţa de gazul rusesc cu dependenţa de a importa panouri fotovoltaice din alte ţări”, a declarat Popescu.

Ministrul Energiei a declarat că a purtat discuţii cu un producător de panouri fotovoltaice şi i-a explicat avantajele dacă va veni să investească în România.

”Vrem să producem atât baterii, în România, cât şi panouri fotovoltaice. Am avut săptămâna aceasta o întâlnire cu un producător mare de panouri fotovoltaice din Spania care are inclusiv în Maroc, Republica Dominicană, Indonezia fabrici, să vin în România. I-am explicat avantajele pe care le-ar avea dacă ar veni să producă în România”, a declarat Popescu.

Virgil Popescu s-a interesat şi de producţia de baterii.

”Avem un producător de baterii român care se găseşte lângă Bucureşti, i-am făcut o vizită. Pe lângă el primul ministru a avut ieri o întâlnire cu cei de la Varta care vor să vină să facă investiţie, în România, de baterii şi mai sunt şi alţii cu care am avut întâlnire”, a declarat Virgil Popescu.

Ministrul Energiei a mai precizat că deja se preconizează deschiderea unei fabrici de pulbere de litiu, cel mai probabil la Hunedoara.