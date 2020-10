Fondurile de investiții au trecut testul de stres provocat de criza sanitară - dezbatere

Radiografia primelor nouă luni ale anului arată că industria de asset management a trecut cu bine testul de stres real provocat de criza sanitară, consideră administratorii de fonduri de investiții care au participat la dezbaterea ”Cum identificăm oportunitățile în perioada crizei sanitare?”.

Dezbaterea a fost organizată de Asociația Administratorilor de Fonduri și Bursa de Valori București. În opinia acestora, trecerea Bursei de Valori București la statutul de piață emergentă înseamnă intrarea pieței locale de capital într-o ligă superioară, acesta fiind, de altfel, unul dintre puținele evenimente pozitive ale anului.

”Datele oficiale privind evoluția fondurilor de investiții arată că după primele nouă luni ale anului, activele nete ale fondurilor de investiții locale au ajuns la 41,2 miliarde lei și ne-am întors, cumva, la nivelul înregistrat la finalul lui 2018. În același timp însă, observăm o creștere a numărului de investitori, atât față de trimestrul precedent din 2020 (+1,8%) cât și față de anul trecut (+3,5%), indicator care relevă două aspecte esențiale în ceea ce privește dinamica pieței de asset management: șocul crizei sanitare a fost preluat în primul trimestru al anului dar investitorii au văzut oportunități în această criză astfel că a existat un interes mare pentru investițiile în fonduri de acțiuni și diversificate (cu componentă de acțiuni)”, a declarat Jan Pricop, director executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri.

Teama de necunoscut generată de o criză instalată în doar câteva zile și volatilitatea din luna martie, fără precedent în ultimii zece ani au fost compensate rapid de o lichiditate adecvată care a susținut răscumpărările dar și de o maturitate a investitorilor care au ales să privească ”momentul” martie 2020 ca pe o oportunitate. În mai puțin de șase luni de la scăderea de 20% înregistrată la finalul lunii martie, industria de asset management a recuperat semnificativ decalajul.

”Chiar dacă a fost un an complicat, este cert că avem investitori mult mai avizați care înțeleg că, atunci când bursele scad, se creează oportunități interesante. În zona fondurilor de acțiuni, de exemplu, am observat că doar o mică parte au răscumpărat în perioada imediat următoare turbulențelor din luna martie și că au fost investitori care, odată cu scăderile din acea perioadă, au venit și au realizat investiții în fonduri”, a declarat Horia Gustă, director general Certinvest, președinte al Asociației Administratorilor de Fonduri.

În opinia lui Robert Burlan, Head of Investment Management la Raiffeisen Asset Management, sentimentul de panică în rândul investitorilor a fost unul firesc la momentul declanșării pandemiei. ”Spre deosebire de criza precedentă, care a avut o evoluție graduală și s-a resimțit în România după aproape un an, acum am asistat la o închidere aproape totală a economiei în decurs de câteva zile. Lucrurile au avut o evoluție rapidă și, în acest context, era firesc ca investitorii să fie speriați de necunoscut. Luna martie a adus cea mai amplă contracție a activelor la nivelul industriei de asset management, cu o scădere de cca 20%, însă am reușit să facem față acestei provocări. Cele mai mari retrageri au fost la nivelul fondurilor de instrumente cu venit fix, în contextul în care obligațiunile au experimentat cea mai mare corecție din ultimii zece ani, corecție cu care investitorii nu erau neapărat obișnuiți. În schimb, în cazul piețelor de acțiuni, chiar dacă corecția a fost una rapidă, cu volatilitate ridicată, din punct de vedere al magnitudinii corecției aceasta a fost oarecum în parametrii corecțiilor precedente”, a explicat oficialul Raiffeisen Asset Management.

Obișnuința investitorilor din fondurile de acțiuni cu volatilitatea a făcut ca ieșirile nete din aceste fonduri, în martie, ca procent din active, să fie mai mici în comparație cu ieșirile din fondurile de obligațiuni, a explicat Andrei Nedelcu, Director Investiții la Erste Asset Management. ”Ca și sentiment, am văzut și la nivel global, pentru câteva zile, o fugă spre lichiditate, am avut zile în care în America nu s-au vândut doar acțiunile ci și obligațiunile guvernamentale, văzute ca un activ de refugiu, și inclusiv aurul. A fost o perioadă cum rar s-a mai văzut dar, în același timp, pe portofoliile individuale pe care le administrăm, nu am văzut ieșiri atât de mari ci, dimpotrivă, chiar suplimentări și intrări de clienți noi”, a spus acesta.

”Deși am fost supuși presiunilor de răscumpărare, noi ca industrie, am reușit să dăm acea lichiditate de care avea oricine nevoie în a-și vedea sumele pe conturile curente bancare. Este plăcut să ne aflăm astăzi în situația în care vedem revenirea investitorilor către noi și deși numărul de îmbolnăviri, în general, este ridicat, liniștea în piața de capital este suficient de bună astfel încât să putem construi pe termen lung și să ne facem niște planuri de creștere”, a declarat Aurel Bernat, CEO BT Asset Management.

Alexandru Ilisie, Director Investiții la OTP Asset Management, consideră că perioada februarie-martie a fost dificilă pentru toate clasele de active și analizează diferențele de comportament ale investitorilor din perspectiva orizontului de timp pentru care și-au setat investițiile. “Legat de răscumpărări şi comportamentul investitorilor noştri în fonduri, putem spune că am avut răscumpărări mai mari pe fondurile de obligaţiuni şi mai reduse pe cele de acţiuni. În cazul fondurilor de obligaţiuni, orizontul de timp al investitorilor este mult mai scurt, în sensul în care perioada recomandată a investiţiilor este undeva între 1 şi 3 ani, iar în cazul fondurilor de acţiuni orizontul investiţional este de peste 5 ani. Ori, pe fondul unei volatilități accentuate, investitorii care aveau un orizont de timp mai redus s-au speriat mai mult, de aceea am și avut răscumpărări mai mari pe fondurile de obligațiuni. În cazul investitorilor în fonduri de acțiuni, având în vedere orizontul de timp mai mare, aceștia nu s-au panicat, chiar au fost momente în care au intrat la cumpărare”, a explicat directorul de investiții de la OTP Asset Management.

Reprezentanții fondurilor de investiții prezenți la dezbaterea organizată de AAF și BVB consideră că trecerea Bursei de Valori București la statutul de piață emergentă va genera un interes mai ridicat al investitorilor, o lichiditate crescută dar și o eficientizare a tranzacțiilor.

”Este un pas important și unul dintre puținele evenimente pozitive pe piața locală în acest an plin de provocări. Este clar că vorbim de mai multă vizibilitate, lichiditate, o evaluare, poate mai atractivă, a companiilor locale care ar putea să încurajeze și alte companii care încă nu au făcut pasul spre Bursă”, consideră Robert Burlan, Head of Investment Management la Raiffeisen Asset Management.

Aurel Bernat, CEO BT Asset Management consideră că prin accederea BVB la statutul de piață emergentă, piața de capital românească a intrat într-o ligă superioară. ”Am bifat un aspect extrem de important al CV-ului nostru și cred că este bine să avem mândria că acum ne aflăm în rândul unor piețe pe al căror radar sunt investitori instituționali de calibru și să încercăm să profităm cât putem de această ocazie”, a explicat oficialul BT Asset Management.

