Foreigner vine la Bucureşti în 2022, după mai mult de patru decenii de activitate

Grupul rock Foreigner va concerta la Arenele Romane din Bucureşti în luna mai 2022, iar biletele vor fi puse în vânzare vineri.

În mai mult de patru decenii de activitate, Foreigner a lansat nouă albume de studio, care au fost vândute în peste 80 de milioane de copii la nivel mondial.

Bazele trupei au fost puse de muzicienii britanici Mick Jones şi Ian McDonald şi de solistul american Lou Gramm, în 1976.

Printre cele mai cunoscute piese ale grupului se numără „Cold As Ice”, „Feels Like the First Time”, „Say You Will” şi „I Want To Know What Love Is”.

Biletele pentru concertul de la Bucureşti, programat pentru 29 mai 2022, vor fi scoase la vânzare la diferite categorii de preţ: VIP (cu loc) - 319 lei earlybird (primele 200), 349 lei (presale) şi 370 lei (la intrare); teren (fără loc, în faţa scenei) - 229 lei earlybird (primele 200), 259 (presale) şi 280 (la intrare); acces general (cu loc) - 139 lei earlybird (primele 200), 159 (presale) şi 180 lei (la intrare).