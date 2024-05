Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a renunțat la alcool și distracții! Ce vrea să facă de acum Vica Blochina: Mereu m-a pasionat asta

Vica Blochina s-a apucat de numerologie. Vestea este una neașteptată pentru multe persoane, însă blondina spune că mereu a pasionat-o acest domeniu, pe care acum a început să-l ducă la alt nivel. Mai mult, nu vrea să mai audă de alcool și distracții nocturne.

Înainte de a face previziuni pentru fiecare număr de destin, fosta amantă a lui Victor Pițurcă i-a oferit în direct și câteva sfaturi lui Dan Capatos, pe care l-a avertizat și cu privire la unele lucruri pe care trebuie să le înlăture definitiv din viața sa.

„Nu mai vreau distracție, alcool, gata, uită-te și învață. E foarte bine așa. Tu oricum nu ai voie să bei prin cifra ta, trebuie să ai o viață extrem de ponderată, pentru că tu, fiind născut pe data de 25, ești cifra 7, ești născut geniu, conducător, ești ca Putin. La tine în corp este extrem de multă energie. La tine în viață necesită multă disciplină, dacă vrei să ai parte de mult realizări. Trebuie să ai o vedere clară, pentru că poți fi multitasking.”, a declarat Vica Blochina la emisiunea Xtra Night Show, scrie romaniatv.net.

Vica Blochina s-a apucat de numerologie

Fosta iubită a lui Pițurcă spune că mereu și-a dorit să studieze ceva care aduce rezultate practice și care vine cu sfaturi pragmatice, spre deosebire de alte domenii. Chiar dacă mulți pot lua încă în derâdere acest domeniu, Vica Blochina îi atenționează pe toți care fac asta, întrucât numerologia este o reală știință.

„Mereu m-a pasionat asta, îmi doresc să fac ceva care duce la un rezultat. Numerologia te învață să-ți dai seama ce-ți dorești, de ce energie ești ghidat și îți dă și cheia, astfel încât să faci lucrurile. Numerologia este cea mai veche știință care există pe planeta asta, ca să nu facem glume pe tema asta. Este o știință descoperită de Pitagora, căruia îi învățăm și acum teoria. Toți președinții au numerologii lor.

Anul 2024 este un an karmic, iar fiecare om are o anumită cifră și o să fie un an extrem de greu. Mai ales pentru oamenii care au și cifra 8. În anul 2024, unii pot rămâne fără bani, fără nimic sau, dacă au fost super corecți cu viața lor, o să primească foarte multe. Dacă vrea cineva, îmi poate scrie și eu îi ajut din plăcere.”, a continuat ea