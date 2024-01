Fostă numărul 1 mondial şi finalista Roland Garros 2021, pe tabloul principal la Transylvania Open 2024

Karolína Plískova şi Anastasia Pavliucenkova vor juca la Cluj-Napoca. Câştigătoarele ediţiilor 2022 şi 2023, Anna Blinkova şi Tamara Korpatsch, din nou pe teren la Transylvania Open, potrivit news.ro

Karolína Plíšková (39 WTA), fost lider mondial în circuitul WTA, este favorita numărul 1 a celei de-a patra ediţii a Tranylvania Open. Alături de ea, şi-a anunţat deja prezenţa la turneu şi Anastasia Pavliucenkova (60 WTA), finalistă la Roland Garros în 2021, şi ultimele două câştigătoare ale marelui trofeu din Cluj, la simplu: Tamara Korpatsch (83 WTA) şi Anna Blinkova (43 WTA).

Cel mai bun turneu de tenis din lume la categoria WTA 250 pentru doi ani consecutiv va avea loc la Cluj-Napoca, în 3-11 februarie.



Jucătoarea cehă şi-a anunţat prezenţa şi la ediţia de anul trecut a Transylvania Open, însă, din cauza unei accidentări, nu a mai putut juca la turneul din Cluj. Sportiva a ajuns pe locul I mondial în 2017, poziţie pe care a păstrat-o timp de opt săptămâni. Cunoscută pentru serviciul său puternic şi forehand-ul agresiv, Plíšková a câştigat 16 titluri la simplu şi cinci la dublu în circuitul WTA şi a ajuns în două finale de Grand Slam la simplu, la US Open, în 2016, şi la Campionatele de la Wimbledon, în 2021.



”Tabloul de anul acesta este foarte puternic, cu jucătoare pe un trend ascendent, care sunt la început de sezon şi pentru care punctele câştigate la Transylvania Open contează foarte mult. Am vorbit cu Karolina Plíšková, e foarte încântată că va juca la Cluj, iar noi abia aşteptăm să o urmărim live, pe terenurile din BT Arena. Ana Bogdan este deja pe tabloul principal. Dat fiind faptul că mereu există şi retrageri, mai mult ca sigur şi Jaqueilne Cristian va fi acceptată direct. Pe lângă ele, vom avea şi alte românce, datorită wild cardurilor. Sperăm ca toate jucătoarele să fie sănătoase, să poată fi prezente. Suntem fericiţi că avem o nouă poziţie, mult mai avantajoasă, în calendarul WTA şi că ne vom putea bucura din nou şi mult mai repede de tenis de calitate, acasă. Chiar dacă taxele pentru evenimente se vor majora din acest an, pentru această ediţie vom susţine noi impozitarea suplimentară a biletelor pentru a fi consecvenţi cu publicul nostru şi pentru a menţine preţurile anunţate”, a declarat Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open WTA 250.

Cea de-a patra ediţie a turneului de tenis din Cluj-Napoca va avea loc în sala polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca. Meciurile se vor juca indoor, pe hard, pe cele două terenuri de tenis care vor fi amenajate. În total, 32 de jucătoare vor concura la meciurile de simplu, şi 16 echipe la dublu, pentru 280 de puncte WTA şi premii în valoare de 267,082$. În plus, tabloul de calificări va avea 24 de jucătoare.



Cele trei ediţii Transylvania Open WTA 250 de până acum au fost organizate în luna octombrie, înainte de WTA Finals. Turneul din 2023 a avut loc în perioada 16-22 octombrie şi a fost câştigat la simplu de Tamara Korpatsch. Tânăra jucătoare din Germania a obţinut la Cluj primul titlu WTA 250 din carieră, după finala jucată cu Gabriela Ruse. Campioane la dublu au fost Jodie Burrage şi Jil Teichmann, după finala disputată cu Leolia Jeanjean şi Valeriya Strakhova.