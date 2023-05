Fostul ciclist şi campion mondial francez Luc Leblanc a încercat să se sinucidă

Fostul ciclist şi campion mondial francez Luc Leblanc a recunoscut, joi, pentru publicaţia Le Parisien, cu ocazia lansării unei cărţi despre cariera sa, că a intenţionat să se sinucidă, relatează AFP.

"În acea zi, mi-am luat puşca, am plecat în pădure şi mi-am îndreptat ţeava spre gât... Apoi, m-am gândit la cei doi copii ai mei şi la familia mea. În final, am lăsat puşca jos şi am revenit în oraşul meu", a spus el, conform Agerpres.

Acest eveniment s-ar fi întâmplat, conform relatării sale, după finalul carierei, în 1998, în timp ce fostul ciclist, în vârstă de 56 de ani, se afla în plină depresie, fiind acuzat de fisc de "escrocherie", ca urmare a unui control fiscal provocat de un consilier financiar.

Purtător al tricoului galben în Turul Franţei în 1991, campionul Franţei şi ulterior campion mondial (1992 şi 1994), Luc Leblanc, ciclist profesionist între 1987 şi 1998, a cunoscut o carieră prodigioasă într-o perioadă în care sportul cu pedale era marcat de dopaj.

"Apropiaţii mei mi-au spus că a sosit timpul să-mi povestesc suferinţele. Am primit multe lucruri incorecte", a spus Leblanc cu ocazia lansării cărţii "Eu, Lucho. Important este să rămâi în viaţă".

Fostul ciclist a mărturisit că şi-a pierdut banii câştigaţi din ciclism prin alegeri proaste şi a povestit despre relaţiile tensionate cu Laurent Fignon şi Richard Virenque, două vedete franceze ale ciclismului din acea perioadă, precum şi recurgerea sa la dopaj.

"Eram la Festina la acea vreme şi m-am dus să văd medicul nostru. I-am spus că nu înţeleg transformarea unora dintre coechipieri. Iar el mi-a explicat că dacă vreau, trebuie să fac la fel ca ei. Dacă nu, sunt terminat. Am acceptat să iau un pic pentru a reduce oboseala din corpul meu", a recunoscut fostul rutier.

"Nu am vrut o doză care să mă transforme într-un om mai puternic. A fost un caz de conştiinţă teribilă. O mare violenţă psihică. La procesul Festina, le-am spus judecătorilor pentru a-mi elibera conştiinţa. Acum simt nevoia să povestesc toate astea", a adăugat fostul ciclist, marcat pe viaţă de un accident rutier suferit în tinereţe, în urma căruia şi-a pierdut viaţa fratele său mai mic.